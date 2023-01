Muriqi, epicentro de "un equipo rocoso"

Sergio González sabe perfectamente a lo que se enfrenta el Cádiz CF este sábado en el Nuevo Mirandilla contra el Mallorca (14:00 horas). Entre otras cosas porque más allá de tener estudiado a este rival, conoce muy bien a su entrenador, un Javier Aguirre con el que coincidió en el Espanyol cuando el mexicano entrenaba a los blanquiazules y Sergio asumía esas funciones en el filial.

"Es un rival muy serio que está haciendo muy bien las cosas. Lo que trabajan les está saliendo. Aguirre es un entrenador brutal. Coincidí con el entrenador del Mallorca en el Espanyol; es un míster muy bueno", apuntaba antes de mirar el papel que debe tener su equipo ante los baleares. "Debemos darle continuidad a lo mejor que hicimos los últimos partidos. En Sevilla fue un partido difícil pero el Sevilla no lo tuvo cómodo para ganar. Con este rival ya se sabe que 1-0, 0-1... con lo que un gol puede ser decisivo Es un equipo rocoso".

Profundizando en las características del Mallorca, el preparador del Cádiz CF explicaba en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. "Es un equipo con una fase defensiva muy importante. Todos se sacrifican. Cuenta con tres centrales contundentes, dos carrileros con mucho recorrido. Esos dos pivotes que dan ancla. Dos bandas que se meten mucho por dentro y te quieren sorprender. Y la figura de Muriqi que es para ellos capital. Arriba tienen una solución muy clara".

Llegado a este punto de análisis, Sergio piensa que "las vigilancias defensivas van a ser muy importantes". "A partir de ahí toca tener paciencia y cierta velocidad con el balón. Hay que alabar al rival porque está haciendo una gran campaña y disfrutando del fútbol, pero tenemos capacidad para hacerles daño. Tenemos opciones para eso. El balón parado es otro gran reto porque tienen gente con foco de remate. Al partido le van a dar ritmo y luego frenarlo porque eso lo hacen bien".

Una de las principales preocupaciones del técnico del Cádiz CF, de las muchas que puede provocar un adversario al alza, es el hecho de que el Mallorca sea el primero en marcar. "Si se adelanta en el marcador se multiplica la dificultad para ganarle. Si tú pegas primero, cambia el guión del partido. Ellos entienden bien cuándo acelerar o no. No le busca un ritmo alto al partido. Nosotros, por contra, debemos buscar nuestro ritmo y buscar huecos porque la sensación es que no lo encuentras por la manera que tienen de defenderse", advertía el preparador cadista.