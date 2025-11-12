Las sesiones destacadas del COAC 2026: Cuándo cantan Martínez Ares, Bienvenido, Yuyu y Gago

La comparsa de Martínez Ares, que el pasado año no concursó, es de las más esperadas

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 ya tiene el orden de actuaciones de las agrupaciones en su fase preliminar del certamen que arrancará el próximo 11 de enero, y que concluirá esta fase el día 27 del mismo mes. En este periodo serán 124 formaciones las que concursarán en la categoría de adultos, en un total de 17 sesiones, entre las que los aficionados buscan a sus autores favoritos. Aquí las sesiones más atractivas de la primera fase del concurso.

Primera sesión, domingo 11 de enero:

La primera jornada se presenta fuerte con la actuación de la comparsa del Miguel Ángel García Argüez Chapa y Raúl Cabrera, 'El desguace', en un primer domingo de concurso por el que también desfilará la chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos', y la de los pibes 'Los hombres de Paco', que el pasado año fueron 'Una chirigota con Shoniket3'.

Cuarta sesión, miércoles 14 de enero:

Actúa esta jornada la comparsa de Jonathan Pérez Ginel, que fue segundo premio con 'El Cementerio', que este año se llama 'El manicomio'. Este día también actúa la chirigota de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana, 'Los robins'.

Quinta sesión, jueves 15 de enero:

Actúa este día el segundo premio de coros, el de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, que este año se llama 'ADN', en una noche en la que también destaca la presencia de la chirigota de Manolín Santander y Sánchez Reyes , 'Los cadisapiens, la involución'.

Novena sesión, lunes 9 de enero:

Este lunes cierra la sesión una de las agrupaciones más esperadas, la comparsa de Antonio Martínez Ares, 'Los humanos', que regresan tras un año de descanso del concurso. También actúa la comparsa de los hermanos Pastrana, 'El hombre de hojalata', semifinalistas el pasado año.

Undécima sesión, miércoles 11 de enero

Este día actúan la comparsa de la cantera, de Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate, que llegan con 'Los locos', en una jornada en la que también actuará el coro ganador del pasado certamen, el de los Estudiantes, que compiten con 'Las mil maravillas', y la chirigota roteña de Antoñito Molina, 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'.

Sesión décimotercera, viernes 23 de enero

También destaca la sesión del viernes 23 de enero con la participación de los dos primeros premios del pasado año en chirigota y cuarteto. Esta jornada actuá la chirigota de 'Los Calaíta', que este año se llama Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción) y el cuarteto de Miguel Ángel Moreno que lidera Ángel Gago ¡Que no vengan!. Además, ese mismo día actuará la comparsa de Nene Cheza, 'Los pájaros carpinteros', al que se suma Antonio Pedro Serrano Canijo y el regreso de la comparsa de Nono Galán.

Sesión décimo cuarta, sábado 24 de enero

Este día le toca el turno a otra agrupación esperada, la chirigota del Yuyu, que concursa de nuevo con 'Los que van a coger papas', en una sesión donde también se reparte el protagonismo con el coro de Fernández y Pedrosa llamado este año 'La esencia'.

Sesion décimoquinta, domingo 25 de enero

Este día cierra la función la comparsa que fue primer premio del pasado concurso, la de Jesús Bienvenido, 'DeSAS3'. Un regreso muy esperado tras varios años de ausencia en el Concurso, en el que triunfó con 'Las ratas'.