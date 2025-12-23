Diez días, diez obras: El alcalde de Cádiz se pondrá el casco para estrenar 2026

A poco más de una semana de que 2025 expire, el alcalde de Cádiz tiene ya sus miras puestas en el próximo calendario y se prepara para recibir el nuevo año con el casco de obras puesto. Así, tras el desayuno de navideño con de la Corporación municipal con los medios de comunicación, Bruno García ha anunciado que estrenará 2026 con diez visitas a diez obras que se están desarrollando en la ciudad.

"En el tema de las inversiones es donde se ve mucho si la ciudad está avanzando o no y, en este sentido, el cambio es evidente, pero como hay gente que todavía no lo ve, pues vamos a empezar el año eligiendo diez obras que están ahora mismo produciéndose por valor de 20 millones de euros y vamos a ir a visitarlas durante diez días de enero. Les pido que nos acompañen y, también, vamos a invitar a la oposición", ha declarado el primer edil que parece que en este tradicional balance del año que dejamos atrás ha preferido mirar hacia el futuro.

Por ello, esta vez no se queda en el simple anuncio y pone ya nombres y fechas a esta tournée urbanística que busca desmontar "ese relato de ustedes no hacen nada, de que no hay ninguna obra en marcha". "Ahora, la oposición y los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, tendrán así la oportunidad de ver si es verdad que se están haciendo las obras", ha explicado.

Fechas y paradas de la tournée urbanística

Diez intervenciones que quieren ser un muestrario de la inversión en infraestructuras culturales, sociales, deportivas y en vivienda y que comienzan "fuerte", ha definido Bruno García, con la visita el 2 de enero a las obras del nuevo centro de acogida y reinserción para personas sin hogar de la calle Soledad que comenzaron el pasado mes de agosto y que, no olvidemos, están financiadas gracias a una subvención de la Junta de Andalucía obtenida a través de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El 7 de enero le tocará el turno a las 53 viviendas de Marconi, una intervención que arrancó en junio (casi tres meses después de la colocación de la simbólica primera piedra) para, un día después, 8 de enero, pasar estado de revista por la obra que lleva a cabo la empresa pública Aguas de Cádiz en la calle Alcalde Blázquez, cuyo anuncio de licitación se produjo en febrero de 2025.

El día 12 del mismo mes la comitiva se desplazará hasta el edificio Puntales- la Paz (complejo deportivo Manuel Irigoyen), del que se informó el pasado julio que estaba al 26% de ejecución, y al día siguiente se desafiará a la superstición del martes 13 para visitar el estado de los trabajos de la segunda fase de los depósitos de tabacos, un buen día también para preguntar por la apertura definitiva de la primera fase cuya inauguración estaba prevista el pasado septiembre. El 14 también habrá visita, a las viviendas que se están construyendo en Calderón de la Barca, única promoción iniciada de los 25 hogares protegidos de alquiler proyectados en el centro de la ciudad.

El miércoles 16 de enero la cita será triple. Los avances en el siempre trabajoso Teatro del Parque, la pérgola de Santa Bárbara y en la reforma del propio Parque Genovés, uno de los primeros anuncios de Bruno García a su llegada al Alcaldía de Cádiz, serán los protagonistas de la jornada.

No nos iremos muy lejos el lunes 19 de enero con la visita a la obra de adecentamiento de la plaza Manolo Santander, mientras que el viernes 23 de enero parece que los invitados podrán subir a lo más alto del Palacio de Congresos para ver cómo va la restauración de las tejas del edificio que antaño fue la Fábrica de Tabacos de la ciudad.

La parada final de esta paradigmática gira por la materialización de las inversiones que desde el Ayuntamiento de Cádiz se están haciendo en la ciudad culmina por una intervención todavía no iniciada y que, "por ello", se ha dejado como cierre, el vaciado del cementerio San José de Cádiz, último paso imprescindible para comenzar con la esperada conversión del espacio en un parque.

"Hemos tenido un mes de diciembre importante, este mismo 23 de diciembre se ha publicado la licitación de la obra del pabellón Fernando Portillo, hemos presentado un importante programa de empleo para la mujer, el presupuesto que aprobamos este lunes... Yo creo que hemos terminado muy bien el año, y vamos a empezar el que viene de igual modo", ha valorado antes de felicitar las fiestas.