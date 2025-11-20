Calderón de la Barca, única obra iniciada en Cádiz de las 25 viviendas protegidas de alquiler de Procasa

A estas alturas del año, de las tres promociones de vivienda protegida en alquiler en Cádiz auspiciadas por Procasa, y financiadas con fondos europeos, sólo se han iniciado las obras de los nueve hogares proyectados en Calderón de la Barca, 19.

Así, en las fincas de Sagasta 77-79 -donde tienen cabida 8 casas más- y Pericón de Cádiz 3 y 5 -8 viviendas en su interior-, cuyos trabajos están adjudicados y con licencias de obra aprobadas desde la pasada primavera, no se ha levantado ni un andamio que indique el inicio de las deseadas intervenciones. Deseadas, necesarias y urgentes ya que la pata económica de estos tres proyectos dependen de los Next Generation EU, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impone unos plazos que cumplen durante el próximo 2026 para unas obras que tienen 18 meses de trabajo por delante.

La cuenta, al menos sobre papel, difícilmente sale en dos de estas tres promociones que vendrían a alimentar con 25 hogares más el enjuto parque público de vivienda del casco histórico de una ciudad que tiene la imperiosa necesidad de casas de alquiler asequible. Al menos, en Calderón de la Barca, 19 -el proyecto que, en principio, iba más retrasado del trío- los trabajos están iniciados y en marcha.

Labores que, según aseguraba el alcalde de Cádiz, Bruno García, durante esta primavera, deberían haber comenzado en verano en los tres inmuebles. Pero, lamentablemente, este incumplimiento no es una excepción en el historial de estos proyectos cruzados por no pocos obstáculos desde sus inicios tras la consecución de la subvención europea conseguida por el equipo de Gobierno de José María González Kichi para rehabilitar estos tres inmuebles que llevaban años vacíos y clausurados, tras ser expropiados por el anterior gobierno del Partido Popular, el de Teófila Martínez.

En el caso de Calderón, 19 los problemas surgieron desde su inicio. Y es que el Consejo de Administración de Procasa, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2024, dejó sin efecto la aprobación del expediente de contratación y el inicio del proceso de licitación de las obras en este edificio al quedar desierta un mes antes la licitación de la obra de la promoción de Sagasta 77-79. Así el expediente se paró con objeto de actualizar el presupuesto, incluido en el Proyecto de Ejecución, ajustándolo lo más posible a precios de mercado, intentando con ello aumentar la concurrencia de los licitadores.

Esta actualización fue aprobada en la misma sesión donde, además, se aprobó el expediente de contratación y la aprobación del gasto de las obras de rehabilitación. De esta forma, el 8 de enero de 2025 se publicó este primer proceso de licitación. Con todo, y finalizando el plazo el día 28 de enero, no se recibió ninguna oferta para hacer las nuevas viviendas, por lo que la Mesa de Contratación, reunida el 14 de febrero, declaró el procedimiento desierto.

Efectivamente, al tratarse de una actuación que cuenta con financiación europea, se hacía imprescindible "volver a licitar las obras a la mayor brevedad, para tratar de cumplir con los hitos y objetivos establecidos en dicho Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", tal y como se argumentaba en la memoria de la segunda licitación que se publicó en el mes de abril y a la que sí concurrieron dos empresas, resultando adjudicataria Sardalla Española S. A.

Como se ha mencionado, las otras 8 viviendas protegidas en alquiler social, situadas en calle Sagasta, 77 y 79, también venían de un proceso de licitación anterior declarado desierto y también salieron adelante en un segundo procedimiento que ganó la firma Construcciones Yatécnicas, la única que se presentó a la convocatoria. Las obras de Pericón, por su parte, fueron adjudicadas a Ejoc2004, S.L.