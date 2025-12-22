El PP aprueba en solitario el Presupuesto de Cádiz 2026

El Pleno Extraordinario y Especial del Ayuntamiento de Cádiz para la aprobación inicial del Presupuesto General 2026 cumplió con el guion esperado y preescrito en las semanas anteriores a este 22 de diciembre. Esto significa, que el equipo de Gobierno del Partido Popular hace uso de su mayoría absoluta para sacar adelante sus cuentas, cifradas en 204,9 millones de euros, y que la oposición, formada por Adelante Izquierda Gaditana y PSOE, rechaza al poner en duda su reflejo real en mejoras para la ciudadanía gaditana.

La teniente de alcalde de Hacienda, Maite González, ha defendido la propuesta del Gobierno Local que supone un aumento de la inversión en la ciudad del "4,6%" respecto a los números globales de este 2025 a punto de concluir y ha destacado la partida de "24 millones" dirigida a Asuntos Sociales, "lo que conlleva una subida con respecto al anterior equipo de Gobierno de 6,2 millones de euros más". "Estas cuentas reafirman nuestro compromiso social con los gaditanos", ha resumido la edil que, además, se ha congratulado al presentar "el tercer presupuesto en dos años y medio" que se confecciona bajo el liderazo de Bruno García.

El alcalde de la ciudad también ha definidido sus presupuestos para el año que viene como unos números que ofrecen "estabilidad", que "generan inversión en la ciudad" y que "crecen en lo social". "Se pongan como se pongan, crecen más que nunca porque nunca este Ayuntamiento tuvo tanta inversión social", ha argumentado frente a las críticas de AIG y PSOE cuyos portavoces han destacado "el aumento, sí, en subvenciones directas", pero "un descenso en las ayudas a las familias y en ayuda al alquiler" -han destacado David de la Cruz y Demetrio Quirós- "y una congelación que, en la práctica, ante la inflación es un recorte del suministro vital" -han referido José Ramón Ortega y Óscar Torres-.

Desde el equipo de Gobierno, la responsable de Hacienda ha reseñado también "un aumento" en las partidas de "vivienda, empleo, cultura y mujer", en "mantenimiento urbano en viario y edificios municipales" y la inclusión de un montante de "400.000 euros para el mantenimiento de parques infantiles".

Además, Maite González ha puesto sobre la mesa los "casi 10 millones para inversiones" que recoge el documento donde se apuesta por "completar las obras ya iniciadas" -para garantizar su finalización se incluye "un anexo de inversiones que se surte de recursos generales"- y por "poner en marcha nuevos proyectos" que se sostendrán con la fórmula de este equipo de Gobierno de pedir créditos bancarios sin perder de vista la deuda que se sigue manteniendo a raya "y por debajo de cuando la encontramos en junio 2023, eso sí, con una diferencia, nosotros hacemos inversiones para la ciudad", ha subrayado.

En el Presupuesto Muncipal 2026 también se incluye, curiosamente, la dotación para el nuevo pliego de transporte urbano, aunque Maite González ha reconocido que no se va a facturar en todo el año, "pero será un gasto estructural en los siguientes", ha argüido; y la partida destinada al futuro Pabellón Portillo (4,62 millones que salen del crédito de 19,7 millones que pidió el Consistorio), entre otras inversiones destacadas por la edil.

"Estas cuentas son el reflejo de este equipo de Globierno de seguir mejorando la ciudad y de generar futuro para Cádiz", ha resumido la edil que también le ha dado importancia a la decisión de su partido de incluir una de las propuestas de AIG -la de los caminos escolares seguros- con una dotación de 600.000 euros, "porque este equipo de Gobierno, aunque les pese, también escucha", ha aducido a la vez que ha recriminado al PSOE no haber aportado ninguna propuesta al documento.

"Votamos que sí a que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio cobren los 200 euros que acordamos con ellas, votamos que sí a un presupuesto que crece en cultura, votamos que sí al crecimiento en mantenimiento urbano, votamos que sí a más viviendas, a más inversión en la calle a la vez que reducimos deuda, votamos que sí a que la ciudad progrese", ha cerrado Bruno García, conocedor de antemano del no con el que se iba a encontrar.

No a "vender tres años lo mismo sin ejecutar nada", no "a las arcas llenas y la gestión vacía"

El no que, de hecho, ya se ha encontrado porque "la realidad es que llevan tres presupuestos seguidos vendiendo lo mismo y sin ejecutar absolutamente nada" (David de la Cruz, AIG) y porque "no queremos ser cómplices de estas cuentas que acumulan dinero en los bancos, las cuentas de las arcas llenas y la gestión vacía" (José Ramón Ortega, PSOE).

Así, la oposición, además de poner en cuestión la fórmula de inversión en la ciudad utilizada por el PP, "presupuesto pidiendo un crédito a los bancos, hago un anuncio y no ejecuto y luego devuelvo lo que no he gastado otra vez a los bancos" (Demetrio Quirós), también ha mostrado su preocupación por la inversión social que el Partido Popular defiende aumentar y que, sin embargo, PSOE y AIG ven totalmente mermada.

"Las ayudas a las personas más necesitadas se reducen de manera llamativa, -denuncia el líder de AIG- las ayudas económicas familiares pasan de 90.290 a 50.000 euros y también se cuentan 700.000 euros menos en ayudas al alquiler"; "bajan las ayudas directas a familias, el suministro vital congelado, desaparece del presupuesto la partida de 1,2 para expropiaciones de vivienda y en esta partida, la de vivienda, se va de 4 millones a 3,2", ha apuntado Ortega. "Sí, es cierto, lo único que se sube es en ayudas directas a quienes ustedes quieren", han venido a resolver.

Ortega y Demetrio quirós también han coincidido en señalar la importancia de la participación del Gobierno de España en los dineros con los que cuenta Cádiz para 2026, así solamente en ingresos que vienen de la participación del Estado el aumento es del 9,6%, de 83 millones en 2025 a más de 91 para el próximo año.

También AIG y PSOE se encuentran en este Pleno en sus críticas a la forma en la que la oposición ha sido invitada a participar en este pleno. "Una pantomima", ha calificado Óscar Torres que se niega a apoyar "unos presupuestos sin alma que miran más hacia arriba, hacia las luces de Navidad, que a los barrios" y que están hechos "en las oficinas de los bancos".

Los ediles de AIG también han llamado la atención sobre la partida "camuflada" destinada a Publicidad y Propaganda en cuyo epígrafe rezan "400.000 euros pero, en total, si vamos mirando las diferentes partidas vemos que el Ayuntamiento se gastará 627.690 euros en autobombo, sin contar con la del IFEF, que entonces se pone en más de 900.000 euros".