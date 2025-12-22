El Ayuntamiento de Cádiz sigue reduciendo la deuda. Ya va por 77,5 millones de euros

La ingeniería económica en la que se desenvuelve el Ayuntamiento de Cádiz estos años está generando una situación cuanto menos paradigmática de estar reduciendo la deuda que arrastra con los bancos al mismo tiempo que está percibiendo préstamos con los que hacer frente a las inversiones –que era una de las lagunas más importantes que había tenido Cádiz en los ocho años de gobierno de Adelante–. Así, a fecha 31 de diciembre la deuda bajará hasta los 77,5 millones de euros, la cantidad más baja que se recuerda en años.

La labor realizada por los últimos gobiernos (tanto Adelante como el actual del PP) y la legislación nacional que obliga a derivar el remanente de tesorería exclusivamente al pago de la deuda, aunque para el próximo año sí se permitirán determinados usos puntuales distintos a la devolución de dinero a los bancos, han contribuido a ir adelgazando el montante que arrastraba el Ayuntamiento. Así, solo en el último cuatrienio (la mitad gobernado por Kichi y la otra mitad por Bruno García) la deuda del Ayuntamiento pasará, en cifras exactas, de 101.044.360 a 77.572.455 euros. Es decir, que se ha eliminado prácticamente una cuarta parte de la deuda existente (23.471.905 euros).

Esta cifra, que ya barruntaba el alcalde hace unos meses y que se va a cumplir a la perfección, no hace sino confirmar la tendencia al ahorro asumida por el Ayuntamiento desde la marcha de Teófila Martínez. Y es que conviene recordar que en junio de 2015 la deuda que se encontró José María González era de 197 millones, que durante sus ocho años bajó hasta los 97,1 millones de euros que se encontró en el ‘debe’ Bruno García a su llegada en junio de 2023; y de ahí se va a pasar en dos años y medio a los 77,5 millones con los que cerrará 2025.

Es decir, que si Kichi rebajó 100 millones de deuda en ocho años, García ya ha restado 20 en dos años y medio. Con una diferencia importante, y es que al mismo tiempo que está saldando deudas y liquidando préstamos, el gobierno actual está solicitando la apertura de nuevos créditos que está dirigiendo exclusivamente, y directamente, a la ejecución de inversiones que necesita -y necesitaba desde hace tiempo- la ciudad.

Así, hay que recordar que el equipo de Bruno García ha solicitado ya dos préstamos y va a incluir un tercero en el presupuesto de 2026 que se presenta a Pleno este lunes para aprobarlo en fase inicial. Hace ahora un año ingresó los primeros 27 millones de un préstamo con el que pretende ejecutar la transformación del Cementerio en una zona verde con equipamientos municipales (un proyecto cuyo inicio anuncia anuncia para primeros de año con el vaciado definitivo de los restos que aún están pendientes de exhumar), la urbanización de la Avenida de Astilleros (pendiente de concretar detalles y condiciones con Adif) y la rehabilitación de las Puertas de Tierra. Y acaba de adjudicar a dos bancos el segundo préstamo, de 19,7 millones, de los que destinará 12 millones para vivienda (aún por definir las promociones que desarrollará con esa partida), para el derribo de la Lonja de Frutas (donde también se levantarán viviendas) o para la financiación del futuro pabellón Fernando Portillo.

A esto sumará un tercer préstamo incluido en los presupuestos por importe de 5,8 millones, que junto a los 19,7 recién adjudicados hacen el total de 25,5 millones de euros, que es la cantidad que tuvo que destinar a pagar la deuda con el último remanente de tesorería.

Es decir, que al mismo tiempo que sigue reduciendo la deuda, el Ayuntamiento obtendrá 52,5 millones de euros en poco más de un año para inversiones concretas en la ciudad. Y curiosamente, cosas de esta ingeniería económica en la que se mueve la gestión municipal, a pesar del nuevo préstamo pendiente de solicitar (el de 5,8 millones) la previsión a 31 de diciembre de 2026 es que la deuda solo ascendiera unos 700.000 euros (de 77,5 a 78,2). Y todo ello a la espera de los remanentes que puedan liquidarse en los próximos doce meses.

Procasa también reduce deuda

En paralelo a la deuda del Ayuntamiento, la de la empresa municipal de vivienda, Procasa, también sigue reduciendo su importe. Así, el 31 de diciembre de 2022 se debía a los bancos 13,3 millones de euros por hasta 22 operaciones diferentes de crédito que se corresponden a otras tantas promociones ejecutadas a lo largo de los últimos años en la ciudad; y este próximo 31 de diciembre la deuda se quedará en 9,4 millones de euros, con previsión de que sigan bajando en los próximos doce meses hasta los 8,6 millones a final de 2026.

Y si se suma las cifras del Ayuntamiento y de Procasa, lo que se llama deuda consolidada, la realidad es que la ciudad debe a los bancos en este final del año 87.022.120 euros, lo que supone casi un 24% menos de la cifra total de hace cuatro años (que era de 114.373.760 euros). Es decir, que entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 se han liquidado 27.351.639,93 euros de deuda.