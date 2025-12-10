El Presupuesto 2026 de Cádiz será de más de 204 millones de euros

Un presupuesto que tiene "más inversión", "carácter social" y "estabilidad", un presupuesto "de progreso". Con estas palabras ha definido los números, los números de Cádiz para 2026, el alcalde de la ciudad, Bruno García, que este 10 de diciembre ha presentado a la oposición y a los medios de comunicación un avance del contenido de los Presupuestos Municipales para el próximo año cifrados en 204.865.160 euros, es decir, un 4,6% más que en 2025.

"Estamos hablando de casi 9 millones de euros más que en este año, cuando el presupuesto ha sido de 195,9 millones de euros; y un 16,6 %, más, 20,2 millones de euros más, que el presupuesto del año 2022 cuando llegamos al Gobierno", ha recalcado el primer edil que ha adelantado algunas partidas de la previsión de cuentas para el inminente 2026 y que ha recordado que "hacía 16 años desde que este Ayuntamiento no hacía el presupuesto de manera inicial antes de que acabara el año anterior".

Así, lo primero que ha querido destacar el responsable de la ciudad es que de esos casi 204,9 millones de euros, 9,7 corresponden a inversiones variadas y, en buena parte, para lo que para su gobierno es "prioridad", es decir, "la protección social de los gaditanos", ha recalcado. De hecho, en materia social, la partida presupuestaria "no sólo se mantiene sino que aumenta en un 4,3 %". "En este presupuesto hemos superado la barrera de los 24 millones de euros, nos vamos a 24,3 millones de euros para los temas sociales, es decir, 6,2 millones de euros más y, en términos porcentuales, esto significa un 34,23 % más de presupuesto para lo social desde que llegamos", ha vuelto a trazar la comparativa con la actual oposición.

A ellos, a la oposición, también ha querido anunciar, les ha invitado a presentar propuestas concretas para una partida de "unos 500.000 o 600.000 euros" destinada a inversiones. Así, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana tienen hasta el viernes, cuando se celebrará la comisión oficial, para llevar iniciativas a realizar con este montante que, con todo, tampoco se desperdiciará si no cuajan las ideas de la oposición ya que "se destinará a vivienda". "Con esto no les pido el voto favorable ni la abstención a los presupuestos, sino lo que busco es la participación", ha aseverado Bruno García en proyección a lo que ocurrirá el próximo 22 de diciembre cuando se celebre el Pleno de Presupuestos.

Pero antes de que llegue el día, e incluso antes de presentar los números con la rotundidad que otorga el papel, esta mañana de miércoles ha enunciado de viva voz algunas partidas más. Como un "mantenimiento o aumento de inversión en empleo, igualdad y en cultura", cifrando sólo el incremento en esta última área en "casi un 10%, pasando de 10 a 11 millones".

Más importante sí es el aumento en la partida de movilidad, de 4,5 a 7,9 millones, ya que se contempla el esperadísimo contrato del transporte público, que Cádiz lleva aguardando desde hace demasiado tiempo. En este sentido, el alcalde ha anunciado que "en los próximos días" saldrá la licitación "del primer paso" hacia la nueva flota y las nuevas líneas de servicio que es "la estructura de costes". "Por tanto, se prevé en el presupuesto la posibilidad de que inicie ese contrato, aunque por plazos no se va a utilizar todo, está contemplada la cobertura en caso de que se licite lo más rápido posible y se pueda hacer".

Otro incremento "importante" en su partida tendrá Mantenimiento Urbano -aunque no ha detallado en cuánto- ya que en 2026 sí aparecerá la cantidad del nuevo pliego en su totalidad y porque se sumarán los 400.000 euros del anunciado mantenimiento de los parques infantiles.

Suben también las aportaciones en algunos organismos autónomos como en el Instituto Municipal de Deportes, donde se incorpora ya el presupuesto para el Pabellón Fernando Portillo del que se tendrán buenas nuevas esta semana; y en Procasa, "donde ya se ha incorporado esos 13 o 14 millones de euros del préstamo que anunciamos esta semana y donde, en global, llevamos ya una inversión garantizada en vivienda de 27 millones de euros". Con todo, no se ha precisado todavía la cifra concreta destinada a esta partida.

Un nuevo préstamo a los bancos para el próximo abril

También ha adelantado Bruno García que los presupuestos 2026 para Cádiz contará con casi 9,7 millones de euros en inversiones en dos fórmulas diferentes. Una que proceden de recursos generales, "que suponen 3,8 millones de euros que aparecen en el presupuesto como tal", y una segunda categoría procedente del crédito anunciado de 5,8 millones de euros que se va a pedir a la vez que se aprueba el presupuesto.

Los 3,8 millones primeros estarán destinados a la segunda fase de los Depósitos de Tabaco, la finalización de la pérgola de Santa Bárbara y a las obras de Marianista Cubillo. Mientras que el montante del crédito se tomarán 1,2 millones para la inversión en colegios públicos (que también son el objeto de 160.000 euros del presupuesto general), 749.000 euros para equipamientos de playa, 648.000 euros para la renovación del alumbrado, otros 648.000 euros para las paradas de la línea 1, 457.000 euros para el parque del cementerio de los ingleses, unos 500.000 euros para vivienda y 80.000 euros para infraestructuras de alerta de maremoto, ha cifrado el primer edil que también sacará de esta cantidad las partidas para la reforma de la Sala Central Lechera, las obras de la calle Mirador, el aire acondicionado del Teatro del Títere La Tía Norica "y también alguna actuación en el campo hondo". Además, de esta partida saldrá el montante que Bruno García quiere destinar a las propuestas que le presenten desde la oposición.

Con todo, a las inversiones que se realizarán con estos 9,7 millones de euros se sumará otra cantidad, todavía por definir (y por lo tanto no está en el Presupuesto 2026), fruto de un nuevo préstamo que se pedirá en abril de 2026. "Como este Ayuntamiento va a liquidar el presupuesto del 2025 en el primer cuatrimestre del año, eso nos va a permitir pedir un nuevo préstamo en función de la cantidad del remanente que se tenga y, con ello, vamos a garantizar otras inversiones", ha previsto el alcalde que le pone nombre, y dinero, a esos proyectos (muchos de ellos ya anunciados) como la rehabilitación del Gran Teatro Falla (1,5 millones de euros), la urbanización de la trasera de Valcárcel (1,4 millones de euros), la reforma de la Plaza de las Flores (700.000 euros), la reforma integral de la Plaza de Aviación, (700.000 euros) y la remodelación de la Plaza Adrúbal (500.000 euros).

Obras que se enfrentarán toda vez realizada la liquidación siguiendo la fórmula aplicada hasta ahora en su Gobierno de hacer coincidir la cantidad del remanente de Tesorería (que la ley obliga destinar a pagar deuda) con la cifra que se pide prestado a los bancos para invertir en proyectos de ciudad. Así ocurrió con el primer préstamo de 27 millones (para avenida de Astilleros, cementerio y frente de las Puertas de Tierra) y con el segundo de 19,7 millones de euros (vivienda y Portillo) que junto al tercero de 5,8 millones que se pedirá al aprobarse los nuevos presupuestos hacen la cifra del último remanente de Tesorería. A esta lista se suma ahora el crédito que se solicitará en el mes de abril con la cifra que arroje el próximo remanente.

Por último, Bruno García ha querido precisar que estos nuevos préstamos a los bancos y el aumento en las inversiones (122 millones de euros ya en lo que va de mandato, a los que hay que sumar la cantidad del préstamo del próximo abril) no están reñidas con el objetivo de mantener la deuda pública a raya que, "tras el préstamo de 5, 8 millones de euros que hemos pedido" se quedará en 13,8 millones de euros menos de cuando nosotros la recibimos.