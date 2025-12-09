El Ayuntamiento de Cádiz recurrirá a un tercer préstamo para ejecutar una veintena de proyectos

El Ayuntamiento de Cádiz va a seguir apostando por la vía de gestión económica que hasta el momento parece que le funciona. La legislación actual obliga a que el 100% del remanente de tesorería de los años anteriores se destine a los bancos, para pagar las grandes deudas que arrastran las administraciones; y entonces el Ayuntamiento lo que está haciendo en paralelo es pedir préstamos por importes que prácticamente coinciden con ese remanente, para que ese dinero que entra en los bancos salga casi directamente de nuevo a las arcas municipales. Además, esta estrategia implica otro aspecto importante: con la fórmula del préstamo bancario se consiguen partidas finalistas; es decir, que se confirma la financiación de determinados proyectos, por lo que el dinero prestado por los bancos se destina expresamente a esos fines.

Así lo ha hecho ya el Ayuntamiento una primera vez con el préstamo de 27 millones de euros que servirá para reurbanizar la Avenida de Astilleros, transformar el Cementerio en una gran zona verde con equipamientos municipales; y rehabilitar todo el frente de las Puertas de Tierra. Y así está en proceso de hacerlo con el segundo préstamo solicitado, de 19,7 millones de euros destinados fundamentalmente a vivienda y a culminar la financiación necesaria para construir el nuevo pabellón Fernando Portillo.

El mismo modus operandi ha puesto ya en marcha el gobierno de Bruno García con el que será el tercer préstamo bancario que solicite el Ayuntamiento en poco más de un año. Ya anunció el PP cuando llevó a Pleno la aprobación del crédito de 19,7 millones (el pasado julio) que en los próximos meses solicitaría una tercera operación para recibir dinero prestado, en este caso por importe de 6 millones (5,8 en concreto), que junto a esos 19,7 hacía el total de 25,5 millones que sumó el último remanente de tesorería que entregó directamente a los bancos.

Estos 5,8 millones de euros que solicitará en los próximos meses servirán para sacar adelante una veintena de proyectos que ya están en fase de redacción por parte de la oficina técnica municipal. Entre ellos, destacan la reforma de la calle Mirador, la reurbanización del Cementerio de los Ingleses o las obras en colegios que hace varias semanas anunció el alcalde y que supondrán un incremento en la partida económica destinada a este fin (de 196.000 euros destinados este 2025 a 1,2 millones previstos para 2026), para hacer diversas actuaciones en más de media docena de centros educativos de la ciudad, además de habilitar islas de sombra en otros varios colegios donde se considera necesario.

También se contemplan con cargo a este nuevo préstamo inversiones importantes, como los 750.000 euros que están previstos para el equipamiento de las playas de la ciudad, o los 575.000 euros que irán a parar a la tan necesaria renovación del alumbrado de la ciudad, que sufre actualmente las consecuencias de demasiados años de práctica inacción en lo que a sustitución de soportes, mejoras de las instalaciones y cambios en las luminarias se refiere.

También quiere el Ayuntamiento ejecutar con este futuro préstamo el proyecto de reforma de las paradas de autobús de la Avenida principal, junto a la Cuesta de las Calesas y la Avenida del Puerto; un polémico proyecto que el gobierno actual modificó, quedándose luego sin la financiación europea conseguida para su ejecución (superior al millón de euros) para ahora asumir las obras con sus propios recursos (y con una considerable rebaja económica en el presupuesto, ahora de 645.000 euros).

La actuación en equipamientos culturales como los teatros de La Tía Norica y Central Lechera, la implantación de la infraestructura necesaria para las alertas de maremotos y una actuación que se está proyectando en el Campo Hondo (bajo las Puertas de Tierra, en el lado contrario del foso del Pelícano donde precisamente se actúa ahora para adecentar los jardines, proteger los accesos e instalar una zona de juegos infantiles) son algunos otros proyectos previstos con cargo a esos 5,8 millones de euros.

Y junto a todo ello, la vivienda. Como ocurre con cada préstamo que ha solicitado ahora el Ayuntamiento y con cada remanente que antes podía utilizar, el equipo de gobierno destinará 1 millón de euros de esos 5,8 a vivienda, para seguir desarrollando el programa de construcción de nuevas promociones, de rehabilitación de las actuales o de expropiación de nuevas fincas donde seguir actuando.