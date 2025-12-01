El Ayuntamiento de Cádiz blinda el acceso al foso del Pelícano, en las Puertas de Tierra

Vallas que está instalando el Ayuntamiento en el acceso al foso del Pelícano, en las Puertas de Tierra.

Cádiz sigue levantando vallas y colocando puertas a sus espacios públicos. El Ayuntamiento sigue blindando todo el entorno de las Puertas de Tierra, ese gran monumento que aguarda una rehabilitación integral para la que existe financiación desde finales del pasado año a la espera de redactar los proyectos y licitar las obras.

Así, si hace unos años el anterior gobierno municipal construyó e instaló una nueva verja en el acceso a la plaza que se abre entre las bóvedas de las Puertas de Tierra y la Audiencia Provincial, que por aquel entonces se había convertido en un considerable asentamiento de personas sin hogar, el actual gobierno municipal está protagonizando una acción similar al otro lado del monumento.

En estos últimos días andan unos operarios instalando un entramado de barrotes que pretenden blindar el acceso al foso del Pelícano. De este modo, la escalera que permite bajar y subir desde la confluencia de la Avenida principal con Bahía Blanca está siendo protegida a ambos lados con una llamativa valla que se completa con varias puertas que controlarán el acceso de personas, a priori en determinadas horas del día.

Hay que tener en cuenta que este foso del Pelícano también venía siendo un espacio utilizado por personas sin hogar, que acampaban entre los jardines y matorrales. A ello se suma la decisión recientemente adoptada por el Ayuntamiento de habilitar en este espacio, a pie de muralla, una gran zona de juegos infantiles que precisamente está actualmente en fase de construcción. Todo ello, conviene recordar, junto al parque canino que viene funcionando desde hace años.

Por tanto, la intención municipal será ahora cerrar ese acceso al foso a determinadas horas del día. Previsiblemente, en horario nocturno, como también se ha recuperado en los últimos tiempos en esos parques y plazas públicas que con el anterior gobierno se mantenían abiertas las 24 horas del día y que el equipo actual ha decidido volver a cerrar por las noches.

Eso sí, en esta decisión de poner vallas al acceso al foso del Pelícano tendrá que tener en cuenta el Ayuntamiento la actividad ferroviaria, ya que desde ese punto se conecta también con la estación de trenes sin necesidad de bajar la Cuesta de las Calesas y llegar hasta la Plaza de Sevilla para luego retroceder hasta los andenes. Y en este sentido, conviene recordar que en la estación de Cádiz hay trenes saliendo desde alrededor de las 6.30 horas y llegando hasta pasadas las doce de la noche, a lo que pueden sumarse los más que habituales retrasos propios del operador ferroviario estatal.

Los nuevos columpios, muy avanzados

Así avanza la obra de creación de un parque de juegos infantiles en el foso del Pelícano. / Julio González

Justo abajo de estas nuevas vallas y puertas que buscan blindar el foso del Pelícano se realizan los trabajos del nuevo parque infantil que llevan algo más de diez días de obras.

Después de una fase inicial de movimiento de tierras y allanamiento y preparación del terreno destinado a estos juegos (unos 450 metros cuadrados), ya se han instalado la mayoría de estructuras que soportarán esas atracciones infantiles (un tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble) dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años.

La previsión es que este parque pueda inaugurarse incluso antes de que acabe el año, en plena celebarción de las fiestas de Navidad, ya que el período de ejecución se fijó en un mes y medio (de los que ya se ha consumido una quincena, aproximadamente). La firma madrileña Contenur es la que se encarga de este proyecto, que tiene un coste para el Ayuntamiento de 134.110,12 euros (impuestos incluidos).