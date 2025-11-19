El nuevo parque infantil de Cádiz, en el foso del Pelíkano, comienza a tomar forma

Casi seis meses después de su anuncio -y aunque la previsión municipal apuntaba a su puesta en funcionamiento durante el verano pasado- el nuevo parque infantil de Cádiz comienza a tomar forma en el foso de la Puerta de Tierra, en la zona donde históricamente estaba situada la guardería El Pelíkano, una zona en decadencia y olvidada durante décadas.

Así lo indican las excavadoras y la presencia de los primeros operarios en este área que se convertirá, aproximadamente dentro de un mes y medio, según marca el plazo de ejecución para estos trabajos que se acaban de iniciar, en un lugar de juego para la infancia gaditana y de esparcimiento para las familias.

En concreto, la empresa Contenur, adjudicataria de este encomienda municipal, tendrá que suministrar e instalar distintos elementos de juegos infantiles en un área de unos 450 metros cuadrados localizada en el entorno verde del foso de la Puerta de Tierra. Así, se prevé el montaje de un tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble realizado, casi todo, en madera.

La imagen mostrada de la zona de juegos que se instalará en el foso del Pelícano. / Ayuntamiento de Cádiz

Además, tal y como explicó en su momento el concejal de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, este espacio de juego estará rodeado de una serie de mesas situada por la zona de los árboles y la zona verde sobre la que también se actuará y se mejorará para dotar de confortabilidad al futuro parque que, no olvidemos, estará situado junto a la singular y patrimonial zona de la muralla de Cádiz, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

En la presentación de este proyecto a finales del mes de mayo también se informó de que la conversión del foso del Pelícano en esta área de convivencia infantil y familiar se compatibilizará con el actual uso que se le da a una parte de este enclave, la de parque canino, que se pintará y se mejorará en virtud de estos trabajos.

Adjudicado a la segunda empresa por renuncia de la primera

Labores que han sido adjudicadas a la firma madrileña Contenur que, con una oferta por valor de 134.110,12 euros (impuestos incluidos), resultó ser la segunda clasificada del procedimiento de licitación que se abrió el pasado mes de agosto.

La firma mejor valorada en el proceso fue Parques Infantiles Camipark S. L., sin embargo, dicha empresa no llegó a presentar en el plazo que marca la ley ni la constitución de la garantía definitiva del contrato, ni la documentación complementaria que no estaba ya inscrita en el Registro de Licitadores.

De esta forma, y también con la legislación en la mano, el órgano de contratación entendió que Camipark retiró su oferta de forma injustificada, por lo que se le ha exigió el importe del 3% del presupuesto base de licitación (sin IVA), es decir unos 4.239,74 euros, como penalización. A continuación, se realizaron los trámites oportunos para la adjudicación, ya a mediados del mes de octubre, al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, es decir Contenur.

La 'primera piedra' del 'corredor verde'

Con el inicio de estas obras en el conocido como foso del Pelíkano también se pone la primera piedra de la creación "de un interesante corredor verde", según el alcalde de Cádiz valoró este proyecto en su presentación.

Y es que Bruno García vincula esta actuación a la futura construcción del Parque de la Muralla, junto a la estación de Renfe (pues, recordemos, la propia estación tiene acceso directo al foso del Pelícano), y a la soñada integración muelle-ciudad "donde también se generará otros espacios verdes".