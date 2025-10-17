La instalación del nuevo parque infantil de Cádiz, en el foso del Pelícano, ya está adjudicada

El nuevo parque infantil de Cádiz, que se enclavará en los fosos de Puerta Tierra, en la zona donde estaba situada la guardería El Pelícano, va camino de ser una realidad. Así, este proyecto, que desde el Ayuntamiento de Cádiz barajaban que podía estar en funcionamiento este verano, se acaba de adjudicar.

La empresa que se ocupará del suministro y la instalación de los distintos elementos de juegos infantiles con su correspondiente pavimento de seguridad, será la madrileña Contenur con una oferta por valor de 134.110,12 euros (impuestos incluidos) que resultó ser la segunda clasificada del procedimiento de licitación que se abrió el pasado mes de agosto.

La firma mejor valorada, Parques Infantiles Camipark S. L., no llegó a presentar la constitución de la garantía definitiva del contrato y la documentación complementaria que no consta inscrita en el Registro de Licitadores en el plazo en el plazo que marca la ley. De esta forma, y también con la legislación en la mano, se entiende que la empresa retiró su oferta de forma injustificada, por lo que desde el órgano de contratación se le ha exigido el importe del 3% del presupuesto base de licitación (sin IVA), es decir unos 4.239,74 euros, como penalización y se realizaron los trámites oportunos para la adjudicación al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, es decir Contenur. Además, según consta en el acta de la Mesa de Contratación, "si procede, se iniciará el proceso para la prohibición de contratar contemplada en el artículo 71.2 a) de la LCSP contra Parques Infantiles Camipark".

¿Cómo será el nuevo parque infantil?

La imagen mostrada de la zona de juegos que se instalará en el foso del Pelícano. / Ayuntamiento de Cádiz

Este parque infantil, instalado en un área "de unos 450 metros cuadrados" localizada en el entorno verde del foso de la Puerta de Tierra, estará dotado de un tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble realizado, casi todo, en madera. Además, alrededor del espacio de juego, tal y como se avanzó en su momento, se situarán una serie de mesas por la zona de los árboles y la zona verde sobre la que también se actuará y se mejorará para convertir la zona en un lugar de esparcimiento familiar.

En la presentación de este proyecto a finales del mes de mayo también se informó de que la conversión del foso del Pelícano en esta área de convivencia infantil y familiar se compatibilizará con el actual uso que se le da a una parte de este enclave, la de parque canino que se pintará y se mejorará en virtud de estos trabajos.