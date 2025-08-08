Un paso más hacia el nuevo parque infantil de Cádiz en el foso del Pelícano

Aunque la aspiración del teniente de alcalde de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, era la de inaugurar el nuevo parque infantil de Cádiz, situado en el foso del Pelícano, "sobre la segunda quincena del mes de julio", bien hizo el alcalde de Cádiz en poner prudencia ante los plazos administrativos para este nuevo proyecto municipal que fue anunciado a finales del pasado mes de mayo. Un proyecto que este viernes ha obtenido luz verde en la Junta de Gobierno Local.

Así, el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha confirmado la publicación de la licitación necesaria para la instalación de los juegos infantiles en un área "de unos 450 metros cuadrados" localizada en el entorno verde del foso de la Puerta de Tierra que se erigirá como lugar de esparcimiento familiar.

Una propuesta que, al estar instalada en un entorno de Bien de Interés Cultural (BIC), requería de la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta, que ya ha dado su visto bueno al proyecto que, finalmente, contará con una inversión de 171.000 euros, un presupuesto superior al anunciado en un primer momento, cuando se apuntaba a 133.000 euros de inversión.

"Nos alegra mucho esta licitación porque nos permite recuperar para la ciudadanía un importante espacio público, que estaba infrautilizado, a base de inversión y de mantenimiento. Será un lugar enfocado al disfrute de las familias, especialmente, de aquellas que tengan niños", se ha congratulado Cossi que, ha recordado, que las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Este parque infantil estará dotado de un tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble realizado, casi todo, en madera. Además, alrededor del espacio de juego, tal y como se avanzó en su momento, se situarán una serie de mesas por la zona de los árboles y la zona verde sobre la que también se actuará y se mejorará.

En la presentación hace unos meses de esta nueva iniciativa también se informó de que la conversión del foso del Pelícano en esta área de convivencia infantil y familiar se compatibilizará con el actual uso que se le da a una parte de este enclave, la de parque canino que se pintará y se mejorará en virtud de estos trabajos.