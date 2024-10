El relío de las cuentas del Ayuntamiento de Cádiz

La cosa en el Ayuntamiento de Cádiz últimamente va de números, de euros; de partidas económicas que anuncia el gobierno y desgrana la oposición. El dinero se ha apoderado del debate político, ya sea por las luces de Navidad y esas recurrentes comparativas con Vigo en términos de partidas absolutas, de gasto por habitante, o incluso de gasto por kilómetro cuadrado; o por las últimas operaciones que ha diseñado el gobierno de Bruno García y que este jueves han vuelto a ser desgranadas, y muy criticadas, por la oposición.

El gobierno de Bruno García ya tiene vía libre para realizar, primero, la operación económica prevista con los ingresos que ha dejado la liquidación de la PIE (la participación de la ciudad en los impuestos del Estado) de 2022 y, en segundo lugar, para negociar con los bancos un préstamo de 27 millones de euros. Pero esa luz verde, concedida con el apoyo del PSOE y la abstención de Adelante Izquierda Gaditana, no ha estado exenta de una serie de debates en los que la oposición ha puesto en duda todo tipo de decisiones y de cantidades.

Dos son las cuestiones en la que coincide la izquierda de la ciudad. La primera, en que los proyectos que ahora pone en un nivel destacado el gobierno local y a los que va a destinar esos 27 millones (a recordar, 12 millones para la Avenida de Astilleros, 11 millones para el Parque del Cementerio y 4 millones para las Puertas de Tierra) no aparecían hasta ahora en la hoja de ruta de Bruno García. "No han hablado de la importancia de estos proyectos hasta ahora", ha criticado el concejal de Adelante Izquierda Gaditana, Demetrio Quirós; mucho más blando que el portavoz socialista, Óscar Torres, que recordó que en el presupuesto aprobado el pasado 9 de agosto "la importancia que daban a la Avenida de Astilleros y al Cementerio era de 600.000 euros a cada proyecto, condicionados además a la venta del Campo de las Balas". "¿Qué ha cambiado en poco más de dos meses, cuando hace año y medio que podían ir a los bancos a pedir dinero?", se pregunta Torres, que concluye que el PP "no tiene ningún proyecto para Cádiz". "Usted lo que ofrece son bandazos", ha añadido.

La segunda cuestión en la que coinciden los dos partidos de la oposición es en mirar con recelo las diferentes operaciones realizadas por el gobierno local que tiene como destinatarios los bancos. Ya sea a modo de amortización de deuda, o pidiendo préstamos. "Cádiz no se merece que se le esté pagando a los bancos y se le pida más dinero al mismo tiempo", ha expresado el concejal Demetrio Quirós (de AIG) en el Pleno. Especialmente crítico sigue siendo el PSOE con la decisión de destinar al pago de la deuda los 15 millones que arrojó el remanente del pasado ejercicio económico, que entienden los socialistas que debería haberse destinado a inversión pese a la opinión contraria que en aquel momento manifestaron los técnicos municipales. Y a eso se unen los 3,73 millones de euros de la PIE que se van a utilizar para liquidar el préstamo que peores condiciones financieras ofrece en la actualidad; así como los más de 6 millones restantes de la PIE que no se van a destinar a Vivienda o al Portillo y que, por tanto, irán también a parar a los bancos, siempre con el objetivo de seguir reduciendo la deuda.

En total, la suma del concejal José Ramón Ortega es de 28 millones de las cuentas municipales destinados directamente a los bancos en estos últimos meses. "Y le piden 27 millones más, además de los remanentes que deje el actual presupuesto. Y todo para tapar que no tienen modelo y un desastre de gestión", ha criticado el socialista, que ha querido dejar claro que desde su partido "no se critica ir a los bancos, sino el bandazo constante en la política del PP".

Esto último, precisamente, enlaza con otra crítica común de la oposición, que lamenta que el gobierno de Bruno García se mostró muy contrario al préstamo que el anterior gobierno intentó suscribir con los bancos "un mes antes de las elecciones" de 2023 por importe de 48 millones de euros, "y ahora hace lo mismo". Como ha espetado el portavoz de AIG, David de la Cruz, recordando declaraciones que hizo el PP en ese marzo de 2023 cuando el gobierno de Kichi planteó esa deuda de 48 millones.

A partir de aquí, ha habido durante la sesión críticas puntuales tanto de la modificación de créditos de 12,65 millones como del préstamo de los 27 millones.

Adelante, por ejemplo, cree que el préstamo debería haber incluido financiación para la nueva urbanización de los patios de la Tacita de Plata (que el gobierno ya ha dicho que trabaja en otras líneas de financiación para ejecutar este ambicioso proyecto valorado por el gobierno anterior en 32,5 millones); y lamenta que el Portillo se tenga que hacer prácticamente con fondos propios, que suman ya 10 millones de euros, porque "a la Junta ni se le espera y la Diputación parece que mira hacia otro lado". Y el PSOE ve que destinan "el doble de dinero a los bancos que a vivienda", o dudan de las cuantías otorgadas a los proyectos de la Avenida de Astilleros y del Cementerio porque "no hay ningún documento que lo atestigüe". De hecho, De la Cruz sube la apuesta llegando a afirmar que el préstamo de 27 millones "es otra cortina de humo" del PP.

La respuesta de los populares

Frente a todas estas críticas y dudas respecto a las operaciones económicas han salido al paso la responsable política del área económica del Ayuntamiento, Maite González, y el propio alcalde. La primera ha recordado a la actual oposición que "dan lecciones de presupuestar los que en 8 años solo tuvieron 3 presupuestos, déjenme que ponga en duda vuestra capacidad" o que "hablan de manera gratuita sobre las partidas de vivienda, después de 8 años tocándole las palmas a Kichi mientras que en año y medio hemos dado más de 11,5 millones de euros, asegurando la construcción ya de 106 viviendas". Y el alcalde se mostró confuso (irónicamente) porque "les parece mal que paguemos a los bancos, pero sacan pecho de haber reducido la deuda". "¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo iban a pedir los 48 millones? ¿O es que cuando lo piden PSOE y AIG está bien, pero cuando lo hace otro grupo está mal?", afirmaba respondiendo a eso de los bandazos que previamente le habían criticado a él y su partido.

"Nos comprometimos a cambiar una inercia de parálisis en la que nos había instalado el gobierno anterior, como reconoce ya casi todo el mundo, salvo los que ahora están en la oposición y su entorno. Una parálisis que provocaron Adelante en el gobierno y el PSOE como colaborador necesario. En esos años estaban la elaboración del presupuesto de la que tanto saben ahora, la vivienda que reclaman pero que no hicieron, o la realidad social que no abordaron…", ha afirmado Bruno García, que ha vuelto a defender el "paso importante" que da el Ayuntamiento con este préstamo "porque la situación del Ayuntamiento nos permite pedirlo, y porque todos los remanentes van a los bancos por obligación del Gobierno de España, pese a que el PSOE se lleve las manos a la cabeza en una senda de cinismo bastante llamativa".