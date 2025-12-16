Las propuestas de AIG para hacer un Presupuesto 2026 "menos malo" para Cádiz

A pesar de lamentar las formas -"realmente no se ha producido una reunión de presupuestos"-, de valorar que "no supone ni una sola conquista de nuevos derechos" y de, por tanto, avisar de que votarán en contra, el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha querido realizar una serie de aportaciones al Presupuesto 2026 para Cádiz con la voluntad de convertirlo en un proyecto "menos malo".

De esta forma, la formación liderada por David de la Cruz acepta la invitación del alcalde de proponer ideas para una partida de "1 millón de euros, según nos dijo a la oposición" -500 o 600 mil comunicó Bruno García a la prensa- aunque ni la aceptación completa del rosario de iniciativas que ha presentado este martes al equipo de Gobierno cambiará el sentido de su voto en en Pleno Extraordinario para la aprobación de presupuestos que se producirá el próximo 22 de diciembre.

"Este último proceso de presupuestos del Partido Popular y de la Alcaldía ha sido un esperpento porque, en realidad, es que no ha habido reunión de presupuestos. El alcalde nos citó a los portavoces de la oposición el miércoles pasado y en 20 minutos despachó los diferentes plenos que teníamos y, habló del presupuesto en grandes líneas, sin ningún documento y sin saber responder a ninguna pregunta concreta. Daba la sensación de que el alcalde ni sabía de lo que estaba hablando", ha criticado De la Cruz rodeado por el resto de ediles de AIG que se niega a llamar a ese encuentro reunión de presupuestos sino "una reunión de fechas".

Sí les habló de esa partida de un millón de euros, asegura De la Cruz, destinada a las posibles aportaciones de la oposición que deberían presentar el viernes. "Nosotros entendimos que se refería al viernes de esta semana, pero lo más gracioso es que el pasado viernes a las once de la mañana el alcalde vino a recriminar que no le habíamos enviado ninguna propuesta cuando todavía no nos había enviado el documento de presupuestos, que llegó ese viernes a las tres de la tarde con la dificultad, además, de que desde nuestros ordenadores personales tenemos capado el acceso y sólo se puede consultar desde los ordenadores del Ayuntamiento", ha desgranado el portavoz de AIG con la intención de demostrar "las formas tramposas" del Partido Popular.

Movilidad y Asuntos Sociales en el centro

Con todo, "por lealtad a la ciudad" y con la "ojeada" que en estos días le han podido echar a los Presupuestos del equipo de Gobierno, desde AIG realizan una serie de propuestas que vienen a hacer "menos malo" a un documento "que no conquista ni un sólo nuevo derecho".

Así, en materia de movilidad sostenible, "que hay que reforzar un poquito después de haber perdido la oportunidad de la Zona de Bajas Emisiones", apuestan por poner en marcha el servicio de alquiler de bicicleta que presupuestan en 600.000 euros y una inversión en caminos escolares seguros, "que en el centro se han quedado sin ninguno después de eliminar el del Carlos III", al que reservarían 100.000 euros.

El resto de las propuestas de Adelante Izquierda Gaditana se enmarcan en el área de Cuidados y Feminismos donde destaca la reclamación de implementar una dotación económica (sin determinar) para el inicio de la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio. "El alcalde defiende que la mayor partida de su Presupuesto está destinada a Asuntos Sociales, pero no es así, está destinada a una empresa pirata que paga con cinco céntimos a las trabajadoras", ha dicho sobre la concesionaria Óbolo.

Además, apuestan por la activación del programa de canguros municipales, "que ya tienen el proyecto hecho en la Fundación Municipal de la Mujer", con una inversión que ronda los 100.000 euros y por el servicio de psicólogos municipales, "que también tiene ya proyecto presupuestado en menos de 100.000 euros". Los mayores y las personas vulnerables tienen cabida en las iniciativas de AIG con el SOS Nocturno, un programa de alerta y atención social y sanitaria, para el que se necesitan unos 150.000 euros.