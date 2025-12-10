Un movido diciembre en el Ayuntamiento de Cádiz con tres Plenos

Movido final de año en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz que en, apenas, los últimos 15 días del año acogerá tres sesiones donde Gobierno municipal y oposición tendrán que debatir asuntos variados y de diferente calado.

Así lo ha anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que durante el avance que ha realizado este miércoles de los presupuestos 2026 ha puesto fecha al Pleno extraordinario de aprobación inicial. Será el 22 diciembre, unos días después de que tenga lugar el Pleno ordinario del mes fijado para el día 18.

Además, a estas dos citas se suma otra cita extraordinaria el 30 de diciembre. Una sesión plenaria para terminar el año donde se aprobará la subida de la tasa de basura que, como ha recordado el primer edil, "viene impuesta por el Gobierno de España". Además, en este Pleno se aprobará "la recuperación histórica de otro espacio para la ciudad, que es el aparcamiento de Segunda Aguada, un asunto que arrastraba desde hace tiempo y se va a llevar a Pleno la solución".

También ha recordado el servidor público que en este mes de diciembre también se darán buenas nuevas sobre otros esperados asuntos ciudadanos como el nuevo contrato de autobuses y la construcción del nuevo Pabellón Fernando Portillo.