Casi medio millón de euros para arreglar el tejado del Palacio de Congresos de Cádiz

El Palacio de Congresos de Cádiz, edificio inaugurado en 1887, antigua fábrica de tabacos de la ciudad y uno de los enclaves "más importantes" para el, siempre deseado por las ciudades, turismo de congresos, ha mostrado su avanzada edad en los últimos años con una serie de achaques que gritaban la necesidad de una reforma integral. Una actuación que, efectivamente, se ha ido abordando con diferentes intervenciones y a la que ahora se suma una de las más ansiadas, el arreglo de su tejado, para la que se va a invertir casi medio millón de euros.

Y es que la cubierta del Palacio de Congresos ha traído no pocos problemas y peligros para los viandantes, de hecho, hace dos daños se tuvieron que acometer obras de emergencia ante el riesgo de desprendimientos de las tejas que forman esta estructura. Tejas que con esta intervención que realizará la empresa Rafael Gómez Galdón, por un valor de 480.972,05 euros invertidos por el Ayuntamiento de Cádiz, se repondrán y se ajustarán con seguridad.

Y es que esta firma, tal y como ha anunciado tras la Junta de Gobierno de este viernes el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha resultado la adjudicataria de esta nueva obra en el inmueble donde se están solapando las diferentes actuaciones de esta mirada holística a su puesta a punto en la que "ya se ha empleado más de 1,2 millones de euros", como cuantifica el primer edil.

Intervenciones como la sustitución y renovación de las lámparas y luminarias del edificio por equipos de tecnología LED, la mejora de la climatización del auditorio, la instalación de energía fotovoltaica y de nuevos equipos audiovisuales. Obras a cargo del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con fondos europeos Next Generation.

Pistas deportivas CEIP Cortadura

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la salida a licitación del proyecto de reparación del pavimento de las pistas deportivas del CEIP Cortadura (antiguo CEIP La Inmaculada), por un importe de 238.125,38 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

En concreto, se actuará sobre tres pistas deportivas que cuentan con una superficie aproximada de 2.650 metros cuadrados.

Asuntos urbanísticos

En materia urbanística, se han aprobado tres requerimientos de obras de seguridad en la calle Fernández Ballesteros, 7; Marqués de Cádiz, 1; y San Fernando 2.

Por otro lado, se han aprobado certificaciones de obras importantes que se están llevando a cabo en la ciudad, como son la climatización y la sustitución de la montera del Palacio de Congresos, las reparaciones en la Casa del Carnaval, el arreglo de las filtraciones de la cubierta del Mercado Central y la construcción de 23 viviendas protegidas en la calle García de Sola.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales se han aprobado ayudas por valor de 27.163,14 euros, de los que 22.869 euros son para 73 ayudas de emergencia social; 795 euros para 3 ayudas económicas familiares; 1.609 euros para 40 ayudas para el pago de la luz; y 1.889 euros para 29 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 6 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 3 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 18 ayudas de cobertura energética anual, 18 suministros vitales de agua y 1 alta en el servicio de ayuda a domicilio.