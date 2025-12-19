El vaciado definitivo del cementerio de Cádiz comenzará en enero de 2026

Una década después de su clausura oficial, 34 desde la suspensión de nuevos enterramientos y 226 años transcurridos desde su creación, el cementerio de San José de Cádiz morirá definitivamente. Así, y aunque con un año de retraso de los plazos previstos por el actual equipo de Gobierno, en enero de 2026 comenzará el vaciado de los 90.000 restos humanos que todavia descansan en el histórico campostanto gaditano cuyo espacio renacerá en un esperado nuevo parque urbano.

Así lo han anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el teniente de alcalde de Urbanismo y vicepresidente de Cemabasa, José Manuel Cossi, tras la Junta de Gobierno Local de este viernes al indicar que el próximo 26 de diciembre el Consejo de la empresa pública adjudicará la intervención que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 700.000 euros, los primeros utilizados, por cierto, "del préstamo de 27 millones de euros" que desde el Ayuntamiento de Cádiz se pidió a los bancos en 2024, según ha precisado el primer edil. Con todo, hay que recordar que esta partida no estaba incluida en este crédito (sí la obra del cementerio como parque), sino que estaba prevista sacar de la venta del solar del Campo de las Balas que no se ha producido hasta ahora.

"Hablamos de una de las horas más importantes que tiene esta ciudad que se realizará con toda la dignidad, con todo el cuidado y con toda la sensibilidad que espacio requiere", ha aseverado García que asegura que durante el medio año en el que se desarrollarán estos trabajos se "terminará de concretar" el proyecto de urbanización del futuro parque con vistas privilegiadas a la playa de la Victoria.

De esta forma, el equipo de Gobierno que lidera parece haber superado los dos principales escollos para afrontar el vaciado, es decir, encontrar a una empresa especializada que contara con la maquinaria específica para afrontar una intervención un tanto complicada y, por otro lado, garantizar el bienestar de la colonia de 80 gatos que vive en el cementerio de San José y que, como ya se dijo el pasado mes de noviembre, se trasladará a un parcela municipal colindante con el tanatorio de Servisa, en Zona Franca.

Por su parte, los 90.000 restos humanos que a día de hoy continúan enterrados en 3.200 fosas de suelo, 700 osarios de suelo y dos fosas comunes "serán trasladados por sectores a un espacio que hay reservado en el cementerio de Chiclana equiparable a la pirámide que existe en la entrada y que recogió en su momento los restos ya exhumados del cementerio de San José", según ha informado José Manuel Cossi que también confirma que las tumbas de Fermín Salvochea y Don Rosendo, ambas con mucho predicamento popular, permanecerán en la capilla del cementerio que también se conservará en el proyecto del futuro parque.

¿Un parque abierto o cerrado?

"En el proyecto del parque -de la memoria, del descano..., todavía este equipo de Gobierno no ha elegido nombre- se va a respetar esa estructura, sacaremos lo que tiene la capilla dentro, pero el edificio exento está previsto que se respete en el diseño", ha adelantado Cossi apoyado por el alcalde que ha aseverado que será "un parque abierto la ciudad, para que Cádiz pueda respirar por ahí, pero donde la memoria estará presente en diferentes fórmulas", y conservar la capilla "es una de ellas".

¿Un espacio abierto metafóricamenteo también literalmente? Alcalde y primer teniente de alcalde se han sonreído. "Ahí está el debate", han confirmado. "En estos días me tienen que enseñar el diseño y ya opinaremos y debatiremos si hacer un parque cerrado o abierto. Como concepto, las vallas no es algo que quiera poner, no soy partidario, pero también es verdad que tienen su función y que en otros espacios de la ciudad parecidos pues se sufre el vandalismo y se utilizan los bancos para cosas que no se deben utilizar y, bueno, los vecinos también necesitan seguridad... Como digo, hay un debate en esta cuestión", se ha sincerado Bruno García, al igual que Cossi que ha valorado que "urbanísticamente hablando" lo idóneo sería "no cerrarlo".

Cercado o abierto, lo que sí tiene claro el alcalde es que el futuro parque del cementerio es un espacio verde "que Cádiz necesita" y que será "muy bonito" y "muy grande". Un espacio público de esparcimiento dividido "en tres parcelas", el gran espacio verde estrecho y alargado, estilo boulevard, "más parecido al que hay en la avenida de la Sanidad Pública", flanqueado por dos parcelas, digamos, independientes de uso dotacional, una que se destinará al uso deportivo (la más cercada al instituto Drago) y otra (al extremo contrario) con destino por decidir "o alternativas, incluso residenciales", ha dejado caer Cossi.

También ha adelantado que el bloque más importante, el cuerpo central verde, tendrá "algún tipo de estanque con circuito cerrado", se intentará "integrar un parque infantil o alguna instalación más", contará con "un símbolo de memoria democrática", la mencionada capilla y "se ha eliminado la opción de hacer un auditorio en favor, de hecho, de conservar más espacio verde para el que habrá que elegir "muy bien" las especies que se plantarán debido a las condiciones ambientales y meteorológicas "siempre más complicadas" por su exposición a los vientos y a la salinidad por su cercanía a la playa.

En este sentido, Cossi ha recordado que "se ha hecho un contrato de asistencia técnica con la Delegación de Medio Ambiente, precisamente, para elegir el catálogo de especies" que se irán encajando en el diseño de un parque donde también se tendrán en cuenta "los volúmenes y desniveles" puesto que se contará con, al menos, "alguna colina". "No será del todo plano", avanza el edil de Urbanismo.