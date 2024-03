El Ayuntamiento de Cádiz contempla vender el solar del Campo de las Balas en 2024

El Ayuntamiento de Cádiz ya ha tomado una decisión respecto al solar del Campo de las Balas. El presupuesto que está preparando el gobierno de Bruno García contempla la enajenación de ese suelo, en una operación de la que dependerán otras inversiones y capítulos económicos.

Así lo ha confirmado el propio alcalde este viernes, en una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar ese esbozo o inicio de un presupuesto que aún deberá esperar varios meses hasta estar culminado y aprobado de manera definitiva.

La operación que contempla el Ayuntamiento en el Campo de las Balas recupera, por tanto, la que ya tenía el gobierno de Teófila Martínez en el año 2015, justo antes del cambio de Alcaldía con la llegada de José María González Kichi. Así, la parcela saldrá a enajenación, por una partida económica que el alcalde ha cifrado en 6,2 millones de euros, que sería el precio de tasación fijado por los técnicos municipales. Partida, por tanto, que puede verse aumentada en el proceso de subasta pública que ha adelantado Bruno García.

Esos 6,2 millones de euros que se esperan ingresar por la venta del Campo de las Balas tendrán fijados en el presupuesto tres proyectos de inversión concretos. El más destacado de ellos es la aportación de los 5 millones de euros prometidos para la rehabilitación del edificio de Valcárcel. Una partida económica que el alcalde aseguró hace unos días que estaría incluida en el presupuesto pero que realmente queda a expensas de que el Campo de las Balas deje de ser de titularidad municipal.

No a las pistas deportivas de la UCA

Con esta decisión municipal, queda totalmente descartada la posibilidad de que en esa parcela junto al Castillo de Santa Catalina se habilitaran las instalaciones deportivas que necesitarían los alumnos de una de las ramas de Educación. Ciertamente se venía barajando desde hace meses esta posibilidad, ya que la UCA cuenta con unas instalaciones adecuadas en Puerto Real. Pero con el anuncio de la enajenación del Campo de las Balas el Ayuntamiento da carpetazo definitivo al posible uso universitario o deportivo de ese suelo, que destinará finalmente a hotel.

"Las pistas deportivas no serán impedimento para que Valcárcel no salga adelante", ha asegurado Bruno García, que en cualquier caso afirma defender "los intereses de la ciudad", en los que la construcción del hotel estaría por encima de esas instalaciones deportivas.

También se ha referido el alcalde al hecho de que los 5 millones de Valcárcel queden afectados a la venta del Campo de las Balas y no aparezcan de manera independiente en el presupuesto municipal. "No es fácil poner 5 millones de euros en el presupuesto, y por supuesto no lo íbamos a hacer a costa de ninguna partida social", ha explicado García, que ha fijado en esos asuntos sociales "la única línea roja de este gobierno".

"Antes había anuncios y vídeos, que cada vez los hacían mejor. Pero esto es la realidad", ha resumido Bruno García.

Otros dos proyectos vinculados al Campo de las Balas

Además de los 5 millones para Valcárcel, la operación de enajenación del solar contiguo al Parador Atlántico dejaría otros ingresos que se repartirían a partes iguales entre dos inversiones. De un lado, la urbanización del Cementerio de San José; y, de otro lado, la Avenida de Astilleros.

A cada uno de estos proyectos destina el presupuesto 600.000 euros, siempre que se venda el solar del Campo de las Balas.

Ha explicado el alcalde en este sentido que los dos proyectos necesitan mayor financiación, aunque la partida necesaria para acometer las primeras obras en el período de 2024 alcanzaría en ambos casos esos 600.000 euros.