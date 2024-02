La Universidad de Cádiz baraja no traer Ciencias del Deporte a Valcárcel si no hay dotación suficiente

Valcárcel, el emblemático edificio del siglo XVIII abandonado desde hace décadas, acogerá la Facultad de Ciencias de la Educación, pero no Ciencias de la Actividad Física y del Deporte si no hay suficiente dotación económica por parte de las otras tres administraciones implicadas en la recuperación de esta joya arquitectónica que de no rehabilitarse amenazará ruina. Para ello, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Diputación tendrán que definir de una vez por todas cuál será concretamente su contribución económica y plasmarla en un convenio que se retrasa más de lo debido para que el proyecto salga adelante.

Porque la Universidad de Cádiz tiene la firme intención de trasladar a Cádiz la Facultad de Ciencias de la Educación del precario edificio que ahora ocupa en Puerto Real, pero su prioridad es la reforma urgente de ese inmueble y el resto de actuaciones en infraestructuras que necesitan los cuatro campus de la UCA, de manera que no podrá emplear ni el total y ni siquiera la mayor parte de los 30 millones de remanentes cuyo uso le ha autorizado la Junta única y exclusivamente en Valcárcel.

A la espera de que las otras tres administraciones se definan económicamente, la UCA se ha visto obligada por el Gobierno andaluz a reducir el presupuesto de la rehabilitación de Valcárcel, que ya va por 50 millones de euros frente a los 29 que se ha comprometido a aportar loa administración autonómica. Así que una de las opciones que se planeta la institución académica es dejar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Puerto Real en el caso de que no haya suficiente dotación económica para la construcción en el Campo de las Balas de las pistas e instalaciones deportivas que requiere este grado. Si esto es así o no se verá plasmado en el Plan de Infraestructuras que la UCA debe presentar el próximo mes de mayo, documento en el que aparecerá, a día de hoy, sin lugar a ninguna duda, la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel.

Todo lo anterior se desprende de la reunión que mantuvieron ayer el nuevo rector de la UCA con miembros de la plataforma Valcárcel Universitaria, un primer encuentro del que salieron contentos los portavoces de este colectivo que tanto viene luchando por la recuperación del emblemático edificio, según manifestó su coordinador, Carlos Gentil, a este periódico.

“El rector de la UCA tiene la voluntad de poner en valor Valcárcel, pero la decisión no es suya, sino que depende de tres administraciones. Porque la UCA no puede comprometer en el proyecto todos sus remanentes, ya que se trata de un proyecto de ciudad y la prioridad de la institución académica es, lógicamente, solventar los graves problemas de la Facultad de Ciencias de la Educación en Puerto Real y los del resto de sus campus”, explicó a este periódico Carlos Gentil. “La clave y la urgencia de todo está en el convenio y en la aportación económica que de facto vaya a hacer cada una de las tres administraciones”, insistió el representante del colectivo.

En este encuentro institucional, que se desarrolló en el Rectorado de la UCA, Casimiro Mantell agradeció el apoyo de esta plataforma para la rehabilitación y uso universitario de este edificio histórico cerrado desde hace años y, al mismo tiempo, les trasladó la conveniencia de solucionar entre todas las instituciones la actual situación del inmueble al tratarse de “un proyecto de ciudad” que requiere de “paciencia”, informó la UCA a través de un comunicado. Mantell también les manifestó su preocupación por la situación en la que se encuentra actualmente la sede de Ciencias de la Educación.

La delegación de Valcárcel Universitaria estuvo integrada por su coordinador, Carlos Gentil; Conchi Domínguez, presidenta de la Asociación Mujeres de Acero, del Barrio de La Viña; José María Jurado, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA, y José María Esteban, antiguo director del área de Infraestructuras de la UCA.