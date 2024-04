Un inesperado cambio de tiempo en Cádiz: del calor a temperaturas más bajas y la lluvia en pocos días

El mes de abril suele ser un mes altamente variable en lo que a tiempo meteorológico se refiere. Los días claros se suelen mezclar con otras jornadas en las que la inestabilidad es la nota dominante. Y parece que este final de abril va a hacer honor a su carácter cambiante en Cádiz.

A pesar de que la provincia se ha librado esta semana de las temperaturas más frescas que han sido la tónica habitual en el resto del país, el final de abril sí vendrá acompañado en la provincia con un giro en lo que al tiempo se refiere. Inesperado para unos, que ya soñaban con poder extender algo más la estabilidad de estos días, pero ansiado por la mayoría, ya que el cambio de pronóstico supondrá el regreso de las lluvias a la provincia.

Según los servicios meteorológicos de tiempo.com, para el final de esta semana se espera la entrada de una borrasca fría aislada (BFA), que podría podría ser de alto impacto, formada al sur de Groenlandia, y asociado a esta depresión, un frente atlántico que podría dejar lluvias. La mayor inestabilidad se concentrará en el extremo norte de la Península pero la provincia se podría ver afectada de cara al fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un sábado 27 marcado por la lluvia en prácticamente toda la provincia, unas precipitaciones que no estarán presentes durante todo el día y que podrían concentrarse en la primera mitad de la jornada. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán para el comienzo de la semana siguiente, haciendo altamente posible que abril termine lloviendo. No obstante, será necesario esperar para que las previsiones se vayan ajustando algo más y poder conocer por ejemplo, si será una lluvia intensa o si realmente esas lluvias se prolongan más en el tiempo.

También habrá bajada de temperaturas

La borrasca vendrá acompaña igualmente de un descenso de temperaturas, bajada que será notable nuevamente en el norte del país pero que en Cádiz también se dejará sentir aunque de desigual forma. Según la evolución diaria y por municipios de Aemet, la caída de termómetros será especialmente suave en los municipios de costa, tanto la atlántica como la mediterránea. En estos lugares, aunque serán algo más bajas, las diferencias serán mínimas, tal vez un par de grados menos tanto en las máximas como en las mínimas.

La caída más destacada se sentirá en las localidades de interior y de la Sierra. En estas zonas, Aemet prevé caídas en las máximas que podrían ser de 5-6 grados; y algo menos acusadas en las mínimas.

No obstante, son cambios que están sujetos a un alto grado de incertidumbre en la provincia, tanto por la lejanía en el tiempo como por el efecto que sobre las nubes puede llegar a tener el viento. Aemet no espera que este aspecto meteorológico sea especialmente intenso estos días pero tanto a última hora del jueves como en la tarde del viernes se esperan rachas que podrían ser de hasta 40 kilómetros por hora. El sábado igualmente, a primera hora, las rachas podrían llegar a los 45 km/h. El viento será de componente oeste, un poniente que por ahora no está previsto que abandone la provincia al menos hasta el martes.