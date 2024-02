El PSOE de Cádiz insiste en que el proyecto de Valcárcel "no puede perder ni un minuto más"

El PSOE de Cádiz cree que el proyecto universitario en el edificio de Valcárcel "no puede esperar ni un minuto más". José Ramón Ortega, concejal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, y Ana Carrera, portavoz del partido en la Diputación Provincial, entienden que este debe ser el año en que comiencen las obras para que la Facultad de Ciencias de la Educación regrese a la capital desde el campus de Puerto Real. Ambos exigen a las administraciones del PP (municipal, provincial y autonómica) celeridad para dar los pasos necesarios que permitan, sin dilación, financiar un proyecto que no puede depender únicamente del remanente de la Universidad de Cádiz (UCA).

Así, Ana Carrera entiende que debe "felicitar" al nuevo rector de la UCA por explica que su gobierno "sigue respaldando un proyecto que es vital para la UCA, pero también para la ciudad, para el entorno, para el barrio de la Viña y para la Bahía entera".

"Desde el PSOE -ha explicado Carrera en una comparecencia ante los medios en la puerta del histórico edificio- echamos en falta que no haya salido ni el alcalde de Cádiz, ni la presidenta de Diputación ni el consejero de Cádiz, Antonio Sanz, poniéndose a disposición de la universidad, cada uno en la responsabilidad que tiene: el alcalde, que debe ser el máximo defensor de un proyecto como éste; la presidenta de Diputación, institución que es la titular del edificio, y el consejero, que vuelve a demostrar que Cádiz nunca es la prioridad para el gobierno de Moreno Bonilla. Y ya han tenido tiempo".

Insiste la diputada provincial del PSOE en que "no se puede volcar toda la responsabilidad de un proyecto así única y exclusivamente en le universidad. Pedimos a la Junta que de una manera inmediata ponga la financiación y sin trampas. La UCA no puede dedicar todo su remanente a este proyecto, porque haría que la universidad no pueda hacer otras inversiones que también son importantes y porque sería un a injusticia a la UCA. La financiación de la Junta no puede ir condicionada al remanente de la UCA".

También estima Ana Carrera que urge que el gobierno del PP en la Diputación lleve al próximo Pleno provincial la renovación del convenio de cesión del edificio, propiedad de Diputación, a la UCA: "Este convenio, que se firmó con un gobierno socialista, y que hubo que prorrogar seis meses más, porque la Junta de Andalucía aún no había firmado el convenio, y que en estos momentos nos tememos que está un poco en el limbo. No queremos que sea un escollo que vuelva a retrasar la firma del convenio y la puesta en marcha de una obra como esta".

"Que no se pierda un minuto más, que este 2024 sea el año en que veamos las grúas en Valcárcel, que comienzan las obras", concluye Carrera.

Antes, el concejal Ortega había insistido en la necesidad de el proyecto de Valcárcel, con el regreso de Ciencias de la Educación a Cádiz, no se tope con la "desidia" del PP: "A nosotros no nos van a aburrir, vamos a seguir insistiendo en la rehabilitación de Valcárcel para la vuelta de Ciencias de la Educación. Lo haremos al máximo nivel. Ya hemos visto que el propio rector ha hablado, y si ya había dicho que estaba dispuesto a poner dinero del remanente, ahora dice que este es el sitio ideal para Ciencias de la Educación. Así se despejan las dudas de las últimas excusas que viene poniendo el Partido Popular".

"Ya dijimos -ha señalado Ortega- que se cumplió un año de cuando el PP decía que había que meter los cinco millones del Ayuntamiento. Ahora están ellos, ha habido una modificación de remanente de tesorería y no hemos visto que hayan introducido esos cinco millones. Los hemos pedido en los presupuestos, igual que el otro partido de la oposición. Pero el alcalde sigue callado, Diputación sigue callada, la Junta de Andalucía sigue callada y son todas las administraciones del Partido Popular las que siguen dejando pasar el tiempo. Van cinco años de excusas".

"Esto no puede seguir esperando, lo ha dicho el propio rector. Con una facultad en Puerto Real que está colmatada. Se necesita rehabilitar Valcárcel para que vuelva Ciencias de la Educación. Queremos volver a poner el foco en Valcárcel, y decir que en una semana todos los que no somos del PP estamos intentando acelerar el paso de este proyecto y que quedan ellos. A ver si, por una vez, el alcalde levanta la voz, se impone y reclama para la ciudad que le ha elegido para gobernar. No puede estar sumiso ante los bloqueos de la Junta a la ciudad de Cádiz", ha concluido el edil gaditano.