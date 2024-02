Bruno García confirma que el presupuesto de 2024 incluirá los 5 millones de euros de Valcárcel

Nuevo anuncio del Ayuntamiento de Cádiz para que Valcárcel tenga una partida presupuestaria de 5 millones de euros. Después de que Kichi anunciara esta partida días antes de las últimas elecciones autonómicas, sin que luego apareciera ese dinero en las cuentas municipales, el nuevo alcalde Bruno García acaba de prometer que en el presupuesto de este año 2024 que está ultimando el gobierno municipal incluirá los 5 millones de euros.

Así lo ha asegurado el alcalde en el Pleno de este mes de febrero, en el que la oposición (en este caso por medio de una moción elevada por el PSOE) ha vuelto a reclamar esta partida económica que se presenta como una clave importante para retomar un proyecto de construcción de Facultad de Educación en Valcárcel que actualmente está en una nueva fase de estudio, en este caso por parte de la Universidad de Cádiz.

Afirma Bruno García que en el documento que la próxima semana se va a presentar a la oposición se comprobará la existencia de esos 5 millones de euros destinados a la construcción de la pretendida facultad. Importe que supondría, de este modo, la primera partida económica en firme al proyecto, ya que en las cuentas autonómicas de este 2024 no se contempla dinero alguno para Valcárcel.

En cualquier caso, la presencia o no en el presupuesto municipal de 2024 de esos 5 millones no deja de ser un pequeño grano de arena en la operación de Valcárcel que en la actualidad está a la espera de ese plan de infraestructuras que la UCA está elaborando y que ya ha anunciado el rector que estará listo en el mes de mayo o junio, definiendo en ese momento si la Universidad puede acometer o no el cambio de Educación de Puerto Real a Cádiz capital.

Será en ese momento, a priori, cuando las administraciones vuelvan a unirse y terminen de elaborar, definir y, al fin, firmar el convenio que se avanzó en octubre de 2021 y que iba a firmarse a finales de ese año para iniciar las obras en 2022. Un escenario que ya iniciado 2024 está del todo incumplido y con todas las administraciones implicadas (Junta, Diputación, Ayuntamiento y UCA) con gobiernos cambiados respecto a los que tenían en aquel acuerdo alcanzado en Sevilla en octubre de 2021.

Las deudas de la Junta con Cádiz

El anuncio respecto a Valcárcel y su relación en el presupuesto del Ayuntamiento ha derivado en el resto de proyectos que la Junta de Andalucía tiene pendientes con Cádiz. Y ante las reclamaciones de la oposición, el alcalde ha garantizado que en estos próximos cuatro años "vamos a ir tachando cosas" de esa "gran deuda de la Junta con Cádiz".

En esta línea, se ha referido Bruno García a la aprobación de la licitación del proyecto de una nueva fase del Cerro del Moro, que días atrás tramitó el consejo de gobierno de Avra; la operación para construir 212 viviendas en Puntales que tendrán precios limitados; o el avance en las obras de Matadero. "Y en estos cuatro años vamos a tachar también Valcárcel, la Ciudad de la Justicia y el hospital", ha asegurado el alcalde.