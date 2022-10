El Ayuntamiento de Cádiz se gasta los 5 millones de euros que iba a poner en Valcárcel

El alcalde comparecía a mediados de junio para anunciar que el Ayuntamiento de Cádiz aportaba 5 millones de euros para desbloquear la operación de Valcárcel y favorecer que la Facultad de Educación pudiera instalarse en la capital. Un dinero que dijo saldría del remanente líquido de tesorería que entonces se cifraba en torno a 15 millones de euros. Meses después se ha sabido que el remanente final es de 17,8 millones. Y este viernes el Ayuntamiento agotará hasta el último céntimo en una ampliación de capital de Eléctrica de Cádiz y en una veintena de inversiones entre las que no está Valcárcel. Es decir, que los 5 millones anunciados en junio ya no están en octubre.

Ante esta realidad, ha sido el propio concejal de Hacienda quien ha querido ofrecer una explicación respecto al cambio de planes. Según José Ramón Páez, el uso del remanente líquido de tesorería "tiene que estar reconocida la obligación de pago antes del 31 de diciembre". Algo que se antoja del todo inalcanzable teniendo en cuenta que a día de hoy "no sabemos aún a quién hay que pagar los cinco millones". "¿Quién va a ejecutar la obra?", ha preguntado Páez, trasladando las dudas de si será la Junta de Andalucía la que dirija el proyecto, la Diputación o el Ayuntamiento.

Además, conviene recordar que en el principio de acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento, Junta, Universidad y Diputación se planteó un calendario de pagos que retrasa el dinero municipal hasta el ejercicio de 2024. Y eso siempre que se cumplan las previsiones actuales, excesivamente optimistas, de que el convenio entre las cuatro administraciones se firme antes del 2 de diciembre y la obra se licite el primer trimestre de 2023 para iniciarlas ese mismo año.

"Como no lo sabemos, no podemos dejar 5 millones en reserva esperando", ha seguido explicando el titular de Hacienda respecto a la ejecución de las obras, aunque sí ha reconocido que si esa partida no se usara este año pasaría al remanente líquido del próximo ejercicio, por lo que no se perdería como tal.

No obstante, el Ayuntamiento ha apostado por gastar la totalidad del remanente líquido de tesorería de este ejercicio y hacer frente a los 5 millones de euros de Valcárcel "el año que viene o con otras posibilidades de inversión que tenemos". Y respecto a esto último, ha recordado José Ramón Páez que el Ayuntamiento ya tiene "capacidad de endeudamiento", por lo que podía recurrir a los bancos para pedir esa partida económica. Aunque el concejal ha avanzado que en caso de optar por un préstamo o fórmula similar, no se haría en exclusiva para los 5 millones sino para otros "proyectos de grandes inversiones para la ciudad" en los que está trabajando el Ayuntamiento.