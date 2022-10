Kichi: "Hemos resuelto todos los problemas económicos del Ayuntamiento"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación acompañado de su concejal de Hacienda, José Ramón Páez, para sacar pecho de la gestión económica que su gobierno viene realizando en el Ayuntamiento desde su llegada en 2015. "Hemos resuelto todos los problemas económicos del Ayuntamiento", ha asegurado el alcalde de manera contundente tras recordar la deuda existente a su llegada a un Ayuntamiento "al borde de la bancarrota y con Montoro amenazando con intervenir o con que no íbamos a tener ni para pagar las nóminas".

Kichi y Páez han presentado este martes las propuestas de inversiones que elevarán al Pleno municipal del viernes con cargo al remanente líquido de tesorería y que ya adelantaba este periódico el lunes. Unas actuaciones que según el alcalde "hemos analizado con rigor" para lanzar esta "propuesta solvente que no hay excusa para no apoyar porque Cádiz no puede perder un segundo más" en ver ejecutados esa veintena de proyectos.

El concejal de Hacienda ha dado un paso más en la financiación actual del Ayuntamiento, y a estos 14,5 millones de euros que previsiblemente se aprobarán el viernes y los 9,8 millones que ya pueden ejecutarse con cargo a la venta del hotel del Estadio ha sumado futuros "proyectos de grandes inversiones para la ciudad" en los que estaría trabajando el equipo de gobierno y que se van a financiar con una gran operación bancaria que suscribiría el Consistorio. Y para ello, ha insistido Páez en que la ciudad tiene actualmente "las cuentas saneadas" y, por ese motivo, "ya podemos ir a los bancos sin necesidad de pedir permiso al Gobierno central".

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde, que ha destacado la "transparencia absoluta" de un Ayuntamiento "saneado que invierte cada céntimo en la ciudad" y que es "referente estatal en Servicios Municipales que cuenta con un gobierno sensible a los gaditanos", como demuestra "que somos el único Ayuntamiento de España que ha puesto recursos para parar el golpe de la subida de la luz".

El aviso de Intervención

Tan contundentes se han mostrado el alcalde y Páez respecto a la situación económica, que apenas ha dado importancia el titular de Hacienda al informe de Intervención en el que avisa que se va a gastar todo el remanente líquido de tesorería sin atender obligaciones de pago que posiblemente llegarán antes del 31 de diciembre, como anuncia este periódico hoy martes.

"Son 14,5 millones de euros distribuidos con criterio político, decidiendo legalmente en qué gastarlo", ha afirmado Páez, que incluso ha lanzado un mensaje a la Intervención municipal y sus consideraciones: "quien quiera hacer política que se presente a las elecciones", ha afirmado para luego defender que esos 14,5 "se podían haber destinado a otras partidas", pero que la decisión del gobierno local es la ya conocida. "Y da lo mismo que lo diga la oposición o el interventor".

Además, Páez ha asegurado respecto a las partidas que señala Intervención como carentes de presupuesto en la actualidad (como el incremento del gasto energético, el déficit del transporte urbano o la subida salarial recién anunciada por el Gobierno estatal para los funcionarios) que ese dinero "va a aparecer". "El dinero de la subida salarial ya está, porque se va a sacar de otra partida. E igual vamos a hacer con el incremento de la luz", ha avanzado el responsable de Hacienda, que ha insistido varias veces en su comparecencia que el Ayuntamiento de Cádiz "tiene capacidad de endeudamiento" para asumir esos gastos y esas otras inversiones no detalladas en las que ya estaría trabajando el equipo de gobierno.