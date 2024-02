El alcalde pone una primera fecha a los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz 2024

Aunque, visiblemente enfadado, por el tono "altivo" que los representantes de los partidos de la oposición han exhibido estos días con el tema de los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz 2024, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ya ha puesto fecha a una primera reunión con sus adversarios políticos para "negociar" el documento. Será el 6 de marzo.

"Propuestas constructivas, las que quieran, lecciones, no aceptamos ninguna", ha advertido el primer edil a los portavoces de Adelante Izquierda Gaditana y PSOE que estos días han hecho públicas tanto sus ideas para el presupuesto del Consistorio gaditano como su impaciencia por conocer el borrador que está preparando el equipo de Gobierno que, según ha confirmado García tras la Junta de Gobierno Local semanal, "está ya ultimándose, en su recta final".

De esta forma, el responsable de la ciudad ha adelantado que a lo largo de esta mañana de viernes 23 de febrero "nuestras portavoz va a llamar a los dos representantes de la oposición para decirles que el miércoles 6 de marzo los vamos a convocar para tener un primer contacto y hablar de ese borrador de presupuestos".

García recuerda con un vídeo cuando Kichi no quería "tener nada que ver" con el PP en los presupuestos

En este sentido, el alcalde hacía notar "la diferencia" y "el cambio" de actitud "menos sectárea" que posibilita su gobierno recuperando un corte audiovisual en el que el anterior regidor de la ciudad, José María González Kichi, expresaba su negativa rotunda a negociar los presupuestos de la ciudad con el Partido Popular.

"Por último aclararle al Partido Popular que no queremos pactar con ustedes los presupuestos, a ver si les queda claro, porque ustedes no han gestionado económica y políticamente bien esta ciudad. No queremos tener nada que ver con ustedes, nada", espetaba el anterior primer edil gaditano en el vídeo que recuperaba Bruno García explicando que "esto fue en un contexto en el que un gobierno en minoría, con la necesidad de hacer un presupuesto pues rechazaba la participación y el diálogo con nosotros".

"Pues bien, eso ha cambiado porque nosotros sí les vamos a escuchar porque respetamos profundamente al resto de partidos y porque respetamos profundamente lo que representan esos concejales, que es a los ciudadanos de Cádiz. Así que claro que les vamos a escuchar y los vamos a tomar muy en serio, aunque en algunas estaremos de acuerdo y en otras no, pero vamos a romper con el sectarismo que ha impregnado el gobierno los últimos 8 años", concluyó el actual alcalde sobre un documento que será "participado".