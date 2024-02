Pleno del Ayuntamiento de Cádiz: misma propuesta, distinta visión del PP en dos meses

El Pleno del Ayuntamiento puede ser ese espacio donde una misma realidad tenga dos resultados bien distintos. No es la primera vez que ocurre, sobre todo en estos tiempos en los que a veces no se entiende muy bien los posicionamientos de los grupos políticos; y este jueves último de febrero volverá a servir de ejemplo. Adelante Izquierda Gaditana elevará una moción que hace dos meses no contaba con el apoyo del PP, que logró que llegara a tumbarse, pero que ahora todo indica que sí saldrá adelante.

La propuesta que hace Adelante es que la glorieta situada junto a las Puertas de Tierra, en el lado del casco histórico, pase a denominarse “de la Educación Pública”. Idea que dicen tomar de la Marea Verde y que se plantea en este espacio por estar cerca del Instituto Columela, “en el que durante sus 158 años de historia se han educado distintas generaciones de gaditanos en los valores de libertad, igualdad y fraternidad que se alumbraron en nuestra ciudad y que dejan como uno de sus principales logros la instauración de la Educación Pública como pilar de nuestra sociedad democrática”.

Hace dos meses, este planteamiento en el que Adelante decía hacer hincapié “en la necesidad de que en las calles de la ciudad figuren referentes de nuestra sociedad que hayan ayudado a impulsar valores de progreso, libertad e igualdad” era tumbado por el PP con una enmienda de sustitución que llevó incluso a que la formación de izquierdas retirara el punto del orden del día. En esa enmienda, los populares planteaban que este cambio de nombre “se aborde en el seno de la Comisión Especial de Nomenclátor”.

¿Qué ha cambiado en estos dos meses? Pues que el PP enfrenta ahora la propuesta de Adelante de manera bien diferente. Según ha podido saber este medio, los populares presentarán en esta ocasión una enmienda de adición, no de sustitución, lo que permitirá sacar adelante el punto. En esa enmienda, el PP plantea ahora “desarrollar los trámites necesarios para ejecutar y llevar a cabo el punto primero, mediante su elevación a la Comisión de Nomenclátor, con objeto de su estudio y aprobación posterior”.

Ese punto primero al que hace referencia la enmienda del PP es, precisamente, darle a esa glorieta de las Puertas de Tierra el nombre de Educación Pública. Y como quiera que en dos meses ha cambiado el escenario y los posicionamientos, Adelante propone ahora que además de cambiarse el nombre, ese espacio sea dotado “de las estructuras, mobiliario urbano y exornos correspondientes como homenaje a la Educación Pública”; y también establece fecha en su propuesta: el 9 de septiembre de 2024, que sería el día de la inauguración coincidiendo con el inicio del curso escolar y también con el 111 aniversario de la firma en Cádiz del Informe Quintana, “que reconoció por primera vez en la historia de nuestro país el título XI de la Constitución de 1812”.

Por tanto, eso que Adelante proponía en diciembre parece que lo va a sacar en febrero. Misma propuesta y distintos enfoques que darán lugar a una enmienda de adición y no de sustitución van a permitir que, presumiblemente, en próximas fechas haya nuevo cambio de nomenclátor, en este caso en favor de la Educación Pública.