El PSOE de Cádiz también se rebela y sale a la calle: "Pedro no te rindas"

Militantes, simpatizantes, colectivos y ciudadanos de Cádiz se rebelan y han salido también a calle, a la sede socialista de Cádiz, en Gaspar del Pino, para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno ante el amago de dimisión que ha protagonizado Pedro Sánchez como consecuencia del ataque del que tanto él como su familia están siendo objeto.

El secretario general del PSOE en Cádiz, José Ramón Ortega, ha descrito como muy "emocionante" esta manifestación espontánea de "la ciudadanía, militantes, simpatizantes, colectivos sociales y sociedad en general” ante “el ataque al presidente del Gobierno”. Ha apuntado que esa oleada de apoyo ha sido "la gota que ha colmado el vaso", pues no viene de ahora, "sino de los peores momentos de la democracia, pues la oposición solo hace machacar e insultar, se ha normalizado la política basura, como que 'hijo de la fruta' se haya convertido' en un chiste". Por eso, el PSOE gaditano y millones de personas en todo el país piden un basta ya a "este cruce de insultos" en lo que se ha convertido la democracia, en lugar del "cruce de argumentos que debe ser, y queremos decirle al presidente que estamos con él y le pedimos que no desfallezca, que la gente quiere que se haga una política más limpia, para avanzar". Por todo esto, ha dicho, "es emocionante ver a la gente aquí apoyándolo no por ser quien es, sino por lo que significa".

Fuentes del PSOE afirman que han sido más de 500 personas las que se han reunido en la sede gaditana a la proclama de "Pedro no te rindas" o "no estás solo", en consonancia a las concentraciones que se están sucediendo por todo el país y muy especialmente en Ferraz.

El secretario general del PSOE en Cádiz, José Ramón Ortega, criticó duramente este viernes las declaraciones realizadas por Bruno García sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre su futuro político. "Con sus declaraciones sobre el presidente Sánchez, Bruno García demuestra su falsa moderación, carente de elegancia y empatía, ha expresado.

"Es penoso que el alcalde de Cádiz esté más pendiente de hacer méritos para su partido que de la ciudad de Cádiz", dijo Ortega, quien añadió que "todos los grandes proyectos de la ciudad que dependen de la Junta de Andalucía siguen parados, pero él se dedica a atacar a Pedro Sánchez en lugar de reclamar a la Junta de Andalucía y defender a Cádiz", dijo.

Recordar que Sánchez compartió una carta abierta con la ciudadanaía en la que expresaba los motivos que le habían llevado a tomar esta decisión, una vez que un juez admitió a trámite una denuncia del pseudo sindicato vinculado a la extrema derecha Manos Limpias, basada en buena parte en informaciones falsas publicadas en medios digitales simpatizantes, tal y como ha reconocido la propia organización.