Estudiantes de la UCA lamentan que el rector no nombre a uno de sus miembros en el Consejo de Gobierno

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz (CEUCA), como órgano representativo de la comunidad estudiantil, ha manifestado a través de un comunicado su "profunda preocupación y disconformidad frente a la reciente decisión del rector de la UCA, Casimiro Mantell Serrano" de no nombrar directamente a un representante de los estudiantes" en el Consejo de Gobierno, un hecho "que afecta directamente la representación y participación estudiantil" en este órgano de decisión.

Este nombramiento al que legalmente no está obligado el máximo responsable de la institución académica se venía produciendo desde el primer mandato de Eduardo González Mazo, lo mantuvo Francisco Piniella, y Casimiro Mantell se comprometió durante la campaña electoral a seguir cumpliendo con el compromiso, señalaron fuentes del CEUCA.

No obstante, que Casimiro Mantell haya decidido no nombrar directamente a un estudiante para este cargo en el Consejo de Gobierno de la UCA no quiere decir que este estamento ser quede sin representación, ya que mantiene a cinco consejeros electos, sino que pierde uno. El Consejo de Gobierno de la UCA está compuesto por 56 consejeros.

A pregunta de este periódico, una fuente de la UCA respondió que los estudiantes tienen en el Consejo de Gobierno de la institución académica gaditana "la representación que legalmente contemplan los Estatutos de la Universidad de Cádiz" y que el nombramiento directo de un sexto representante era "una medida consensuada".

"Históricamente, la Universidad de Cádiz ha reconocido la importancia de incluir voces estudiantiles en sus órganos de gobierno más importantes", recuerdan desde el CEUCA en su comunicado. "Durante al menos los últimos 13 años, este compromiso se ha materializado a través del nombramiento directo de un miembro de la representación estudiantil en el Consejo de Gobierno, una práctica respaldada por los anteriores rectores, Eduardo González Mazo y Francisco Piniella Corbacho, quienes entendieron la necesidad de garantizar una representación justa y significativa del sector estudiantil, que constituye una parte vital de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que son cinco los estudiantes electos que forman parte del órgano, siendo claramente una minoría", recuerdan los representantes de los estudiantes.

"Contrario a esta tradición y a los compromisos adquiridos durante su campaña electoral, el actual rector ha decidido no nombrar a un representante estudiantil para el Consejo de Gobierno tras su reciente elección", sostienen desde el CUECA. "Esta decisión unilateral no solo rompe con la práctica establecida y esperada, sino que también va en detrimento de la representación estudiantil en las decisiones clave que afectan a toda la comunidad universitaria, máxime cuando el nombramiento ha recaído en un docente (PDI), un estamento fuertemente representado", afirman.

"La exclusión de la representación estudiantil directa en el Consejo de Gobierno se percibe no sólo como un incumplimiento de las promesas electorales del rector, sino también como una señal de desvalorización del papel que los estudiantes desempeñan dentro de la universidad. Esta acción contradice el espíritu de inclusión, diálogo y participación democrática que debe prevalecer en nuestra institución", mantienen desde el CEUCA.

"Por todo lo expuesto, desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz, instamos al rector que reconsidere esta decisión y proceda al nombramiento de un representante estudiantil en el Consejo de Gobierno, tal y como se había comprometido. Este paso es fundamental para mantener la integridad de nuestro sistema de gobernanza universitaria, garantizar que todas las voces sean escuchadas y asegurar que los intereses de los estudiantes estén debidamente representados en las decisiones que nos afectan a todas y todos", añaden.

Los estudiantes quedan fuera, también, del Consejo Social de la Ciudad de Jerez

"Además, no podemos dejar pasar el hecho de que, al mismo tiempo, el estamento de estudiantes ha quedado fuera del Consejo Social de la Ciudad de Jerez. Un órgano de carácter consultivo dependiente del Ayuntamiento de Jerez y al qué, también históricamente, siempre ha sido nombrado un/a estudiante en representación de la UCA, acompañando al rector o persona en quien este delegue. Finalmente, el nombramiento recayó en la actual administradora del Campus de Jerez y se ha justificado como un compromiso contraído en campaña con el estamento del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS). Ignorando los contraídos con la representación del estamento estudiantil", agergan.

"Cabe remarcar que, lamentamos profundamente la negativa del Rectorado a entablar un diálogo con el Consejo de Estudiantes tras la presentación de nuestro posicionamiento al respecto, aprobado por las delegadas y delegados de los centros de la UCA y la solicitud de una reunión para discutir esta situación. El diálogo constructivo es esencial para la resolución de conflictos y la construcción de una comunidad universitaria sólida y unida", afirman.

"El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz permanece abierto al diálogo y reitera su compromiso con la defensa de los derechos y representación de los estudiantes. Instamos al Rectorado a cumplir con sus compromisos electorales y a trabajar conjuntamente hacia una Universidad de Cádiz inclusiva, representativa y justa para todos sus miembros", concluyen desde el CEUCA.