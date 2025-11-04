Los gatos del cementerio de Cádiz se trasladarán junto al tanatorio de Servisa, en la Zona Franca

Después de meses de polémica sobre la responsabilidad de la colonia felina que habita en el viejo cementerio de San José, sobre quien recaería su necesario realojo ante el inminente inicio de las obras de conversión del camposanto en un parque y acerca, incluso, de su propia existencia, el Ayuntamiento de Cádiz ha reconocido por fin su competencia en el traslado de estos animales y tiene ya prevista una solución.

Los alrededor de 80 gatos del antiguo cementerio serán trasladados y realojados final y curiosamente junto a otras instalaciones funerarias, concretamente en la parcela colindante con el tanatorio de Servisa y con el concesionario de Audi en la capital gaditana, en el polígono exterior de Poniente de la Zona Franca de Cádiz.

Se trata de un solar de propiedad municipal de unos 6.400 metros cuadrados, que se limpiará, se vallará y se cubrirá con una red para que los felinos no puedan escapar en un primer periodo de adaptación a su nueva ubicación, según ha adelantado esta mañana el teneinte de alcalde delegado de Medio Ambiente y Protección Animal, José Carlos Teruel. Aunque sobre este edil recaen las competencias de bienestar animal, el traslado de los animales no depende de su delegación, sino de las de Salud y de Cemabasa, aclaró Teruel.

"Estamos trabajando respecto a la colonia felina del cementerio. Ya tenemos una alternativa y de hecho ya estamos trabajando físicamente en ella, porque la ley nos marca muy claro lo que tenemos que hacer. Si en el espacio donde viven ahora, una obra va a generar peligro para estos animales, tiene que haber un proceso de captura, de traslado, de adecuación en un espacio amable para ellos, de una adaptación durante un tiempo, después del cual a esos felinos se les permite quedarse o, si no quieren, irse, porque no es una obligación para el animal permanecer allí", explicó Teruel.

"Trabajamos ya en un espacio que tiene el visto bueno de profesionales en este tema, tenemos una licitación por parte de Cemabasa y ya nos ha dicho algún técnico que si sale como está plasmado en el papel sería un ejemplo de buena práctica", añadió.

"Estamos trabajando en un espacio municipal, que tenemos que adecuar para que esos animales tengan seguridad y todas las garantías de los técnicos, que son quienes valoran las posibilidades y toman las decisiones. Por ejemplo, yo desconocía que el gato que se traslada hay que tenerlo aislado durante seis semanas en su nueva ubicación y luego se le abren las puertas y el animal decide si se queda o no. Porque una cosa es pertenecer a una colonia y otra es obligar al animal a que se quede en el lugar al que se ha trasladado", explicó Teruel.

"Va a haber una licitación, va a haber medios materiales para que esos animales estén condiciones, para que los cuidadores y alimentadores tengan seguridad a la entrada y salida de ese espacio, para que los animales no se puedan escapar y que estén en las mejores condiciones posibles durante esas semanas de adaptación", precisó. "Creemos que es un espacio idóneo para ellos, porque hay unos pequeños árboles y arbustos que dan sombra... la ley marca muy claro lo que tienes que hacer y evidentemente lo que es peligroso es que esos animales estén en el cementerio cuando empiece la obra. De hecho esa obra tenía que haber empezado ya y no ha arrancado porque primero hay que salvaguardar a estos animales", añadió. "Eso deja claro que nos importan y por eso estamos trabajando en ello"., recalcó Teruel.

El edil de Medio Ambiente y Bienestar Animal dijo no tener información sobre el presupuesto con el que estará dotado este realojo de la colonia felina del cementerio porque depende de la Delegación de Salud y de Cemabasa, "aunque Mantenimiento Urbano está trabajando en ello y Medio Ambiente desbrozó recientemente el espacio, porque había mucha hierba, y ahora habrá que retirar algunos escombros, habrá que arreglar el acerado de entrada y habrá que poner una reja e instalar una red por arriba para que no escapen en esas semanas de adaptación", concluyó Teruel.