Desde Cemabasa afirman que el desalojo de los gatos del antiguo cementerio de Cádiz es responsabilidad municipal

Los más de 60 gatos de la colonia del antiguo cementerio de San José son responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Cádiz y, por lo tanto, le corresponde a esta institución actuar conforme marca la ley ante las inminentes obras de conversión del camposanto en un parque. Esto es lo que se desprende de la respuesta que Cemabasa, la sociedad mancomunada que gestiona este recinto, ha dado por escrito a dos colectivos de defensa de los derechos de los animales, que denunciaron la existencia de esta colonia felina y la obligación municipal de trasladarla con todas las garantías que exige la Ley de Protección Animal. Se trata de una contestación a una solicitud de El Gato Genovés y la Asociación Barrio Felino para que el cementerio se abriera más de una vez a la semana en agosto para poder dar de comer y beber a los animales y garantizar así su supervivencia. Finalmente el recinto se abrió dos días de cada siete, frecuencia que los animalistas no consideran adecuada, pero sí casi suficiente.

“Estimados Señores: Como respuesta a su escrito presentado el pasado 8 de agosto de 2025, en relación a la colonia de gatos del Cementerio San José de Cádiz, les comunicamos que esta empresa carece de competencias en relación a su gestión, y que damos traslado de su escrito al Ayuntamiento de Cádiz, como Administración titular de las instalaciones, para que resuelva lo que corresponda”, responde Cemabasa en un escrito firmado por su presidente, José Manuel Cossi, también primer teniente de alcalde delegado de Cementerio y de Urbanismo.

Un grupo de felinos de la colonia del antiguo camposanto. / D. C.

“Por parte de Cemabasa, hemos seguido las indicaciones municipales para la apertura del recinto desde hace varios años, sin que se hayan producido accidentes ni daño a los animales. En concreto este mes de agosto, a petición del propio Ayuntamiento, hemos doblado los días de apertura conforme a sus peticiones”, añaden desde Cemabasa.

“De esta forma, Cemabasa descarga en el Ayuntamiento de Cádiz, como dictamina la ley, toda la responsabilidad de la gestión de la colonia felina del Cementerio de San José”, resumen los animalistas.

“Existe un protocolo de reubicación perfectamente detallado que debe ser parte de un proyecto urbanístico si los suelos donde se va a desarrollar ese proyecto albergan una colonia felina”, insisten desde los dos colectivos. “Pero el Consistorio niega por escrito la existencia de esta colonia de gatos colectiva, incluso en respuesta al Defensor del Pueblo, ante el que presentamos una queja y que terminó asumiendo la falsa versión municipal”.

Otro de los gatos del antiguo camposanto. / D. C.

“No existe colonia en el recinto cerrado del antiguo Cementerio de San José, dicen con rotundidad desde el Ayuntamiento, contra la verdad de los hechos. Y como no hay colonia, no responden a la petición de medidas urgentes y tampoco ponen en marcha ningún plan especial”, denuncian desde los colectivos. “El Ayuntamiento niega la existencia de una colonia de gatos en el cementerio para poder así realizar obras sin tenerlos en cuenta. Sin embargo, sí que dan autorización para entrar a capturar y esterilizar desde 2021”, recuerdan los animalistas.

Con esta respuesta, José Manuel Cossi, presidente de Cemabasa, deja el asunto en manos de José Manuel Cossi, primer teniente de alcalde delegado de Cementerio y de Urbanismo. Aunque el sexto teniente de alcalde, José Carlos Teruel, coordinador del Área de Medio Ambiente y delegado de Protección Animal, también tendrá algo que decidir.

José Manuel Cossi, presidente de Cemabasa y teniente de alcalde delegado de Cementerio y Urbanismo. / Julio González

El Ayuntamiento ya descargó en la empresa el desalojo de la colonia felina

A principios del pasado mes de junio, el Ayuntamiento descargó en Cemabasa la responsabilidad del desalojo de la colonia felina del antiguo cementerio de San José. “El Ayuntamiento de Cádiz no está realizando en la actualidad ninguna obra o trabajo en el antiguo cementerio de San José”, respondió entonces una fuente municipal tras la denuncia de dos colectivos animalistas.

“Con respecto a los trabajos que se tienen que dar en el futuro, que se van a licitar próximamente, sí corresponde al desalojo completo de todo el cementerio como paso previo al inicio del proyecto del parque. Cuando se vaya a producir el desalojo, desde Cemabasa se va a cumplir escrupulosamente con la normativa en este tipo de asuntos, como no podía ser de otra manera”, añadieron.