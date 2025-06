Gatos ‘fantasma’ en el viejo cementerio de Cádiz

Cádiz/Una colonia compuesta por unos ochenta gatos vive en el antiguo Cementerio de San José de la capital gaditana desde que en 1992 cerrase sus puertas después de que las inhumaciones se trasladasen al Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz, en Chiclana. Pero para el Ayuntamiento de Cádiz, que ya trabaja en la reconversión del viejo camposanto en un parque, uno de los proyectos estrella heredados del anterior equipo de Gobierno, esa colonia felina no existe. Eso, pese a que desde 2020 hay unos cuidadores con permiso municipal autorizados para el control de la colonia mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno), una forma de gestionar de manera ética este tipo de colonias. Se trata de voluntarios que a lo largo de todos estos años han tenido incluso que pagar de sus bolsillos costosas esterilizaciones especiales que llegan hasta los 200 euros por ejemplar.

Es decir, que los casi cien gatos del antiguo cementerio de San José no son, a juicio, del Ayuntamiento de Cádiz, una colonia felina desde hace más de 30 años. Porque reconocerlo supondría tener que protegerlos y reubicarlos cumpliendo con todos los requisitos que establece el protocolo autonómico derivado de la Ley 7/2023, de Protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esto es lo que sostienen desde la plataforma ‘Sin miedo’, que viene denunciando esta situación ante el Defensor del Pueblo y ante el Servicio de Protección la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

O sea, que para el Ayuntamiento de Cádiz los gatos del cementerio están, pero no están. Como si fuesen animales ‘fantasma’, espectros felinos que vagasen todas las noches por el camposanto.

Gatos de la colonia felina del Cementerio de San José en Cádiz. / P. S. M.

Hace tan solo un día, desde el Movimiento Sumar y Verdes Equo, denunciaban “la falta de actuación del Ayuntamiento de Cádiz" ante la amenaza que para estos animales suponen esas obras "sin que exista ningún plan de protección, reconocimiento ni reubicación" por parte del consistorio. “Están destruyendo su hábitat y poniendo en peligro la vida de decenas de gatos", advertían la diputada por Cádiz Esther Gil de Reboleño y Mar González, coportavoz federal de Verdes Equo, tras una reunión que mantuvieron recientemente en la capital gaditana con Joserra Becerra, director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España.

“Existe un protocolo de reubicación perfectamente detallado que debe ser parte de un proyecto urbanístico si los suelos donde se va a desarrollar ese proyecto albergan una colonia felina”, explican a este periódico desde la plataforma ‘Sin miedo’.

Otro grupo de felinos de la colonia del antiguo camposanto. / P. S. M.

Desde la asociación El Gato Genovés interpusieron una queja ante el Defensor del Pueblo, que asumió la versión del Consistorio, que negó por escrito la existencia de esta manada de gatos. “No existe colonia en el recinto cerrado del antiguo Cementerio de San José, dicen con rotundidad desde el Ayuntamiento, contra la verdad de los hechos. Y como no hay colonia, no responden a la petición de medidas urgentes y tampoco ponen en marcha ningún plan especial”, denuncian desde el colectivo. “El Ayuntamiento niega la existencia de una colonia de gatos en el cementerio para poder así realizar obras sin tenerlos en cuenta. Sin embargo, sí que dan autorización para entrar a capturar y esterilizar desde 2021”, denuncian desde la plataforma.

Gatos que jamás han tenido contacto con humanos

“En la colonia que vive dentro del antiguo cementerio hay gatos ferales que jamás han tenido contacto con los humanos porque han nacido y se han criado en un contexto prácticamente de cautividad, estando aislados en el recinto desde 1992”, recuerdan los animalistas. “El daño que se les puede provocar a esos gatos si se les deja expuestos será irreparable, y por supuesto, al resto de la colonia, que ya hemos tenido muertes provocadas por las obras; de hecho, interpusimos una denuncia por ello”, añaden desde la plataforma.

Otro ejemplar de los habitantes del cementerio. / P. S. M.

Los animalistas sostienen que la del cementerio es “una colonia censada en el Ayuntamiento de Cádiz, de manera que se trata de gatos comunitarios que son de responsabilidad municipal directa, por mucho que se alegue que la gestión del camposanto es de Cemabasa, porque se te trata de una empresa de la que forma parte el propio Ayuntamiento”. Como prueba esgrimen que su alimentador es portador de carnet como tal desde mucho antes de que entrase en vigor la ley que obliga a la gestión de todos los gatos comunitarios. “Las obras no han surgido como un imprevisto ante la realidad conocida del lugar por parte del Ayuntamiento”, recalcan los animalistas.

Desde la plataforma recuerdan que la gran mayoría de los gatos de la colonia “han sido castrados con dinero de las personas voluntarias, ya que las aportaciones a las campañas de castración del Ayuntamiento de Cádiz siempre han sido irrisorias”.

Gatos criptórquidos, mucho más caros de esterilizar

Además, “se da la peculiaridad de que un gran porcentaje de machos en la colonia del cementerio son criptórquidos. La criptorquidia en gatos ocurre cuando uno o ambos testículos no descienden al saco escrotal. Es una condición hereditaria”, explican desde ‘Sin miedo’. “En 2021, cuando comenzaron las castraciones detectamos esta peculiaridad y los gatos fueron castrados previo estudio ecográfico para poder extraer ambos testículos, ya que retirar solo el visible no es suficiente para que el gato no pueda seguir reproduciéndose. Y las campañas de castración no contemplan en su presupuesto el estudio ecográfico previo y la única posibilidad que se nos dio era operar solo el testículo visible, pero esto no era una opción ética, ya que dichos gatos podían seguir procreando aunque portasen piquete [la marca en una oreja que los diferencia de los no castrados]. Esto aumentó el dinero invertido en las castraciones de dicha colonia, que de nuevo salió de los bolsillos de voluntarios. Nos costó hasta 200 euros por intervención”, aclaran desde el colectivo

“Por todo ello es absurdo que el Ayuntamiento de Cádiz siga intentando convencer que les importan los animales porque desde 2021 con esta colonia solo han puesto parches, beneficiándose de la voluntad de personas altruistas mientras desde el consistorio se ríe del voluntariado y de los gatos”, sostienen los animalistas.

Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión del Ayuntamiento sobre este asunto.

Las quejas elevadas al Defensor del Pueblo

1) No tratan ni protegen a los gatos de San José como animales de compañía.

2) No están microchipando a los gatos.

3) No los registran como de titularidad pública municipal.

4) No los esterilizan sistemáticamente.

5) No tienen un programa de gestión de la colonia felina.

6) No Fomentan la colaboración ciudadana para el cuidado de los gatos comunitarios.

7) No atienden las necesidades sanitarias de los gatos comunitarios. 8) No han sido mapeados ni correctamente censados los gatos de San José.

9) No se desparasita a los gatos ni se les vacuna.

10) No tiene el Ayuntamiento de Cádiz un lugar adecuado con espacio suficiente y acondicionado para la retirada temporal de la colonia de los gatos de San José en los casos de necesidad.

11) No son correctamente alimentados los gatos por, ni por el Ayuntamiento ni por su instrumental Cemabasa; si no fuese por los voluntarios, los animales estarían faltos de comida y agua (pero lo hacen por los felinos,no para que el Ayuntamiento se ahorre esos gatos de manutención. Se trata de un caso de enriquecimiento indebido e injusto del ente público). No se permite el paso de los cuidadores ordinario voluntarios excepto en días señalados muy esparcidos en el tiempo, por ejemplo un día de cada semana únicamente o un día cada varias semanas en caso de vacaciones.

12) No se presta la atención mínima a la higiene y cuidados sanitarios de los gatos.

13) No hay instalaciones, refugios, tolvas ni otros elementos necesarios para garantizar la calidad de vida de los gatos.

14) No tienen acreditada una correcta formación en materia de animales ni los funcionarios ni los trabajadores empleados en el cementerio.

15) No se han hecho protocolos de actuación para hacer frente a situaciones especiales. Mucho menos para las obras de la envergadura de la trasformación total del cementerio en parque. Estos protocolos tendrían que incluir el retorno a San José de los gatos en los casos en que fuere preciso un traslado temporal de los animales protegidos.

16) No hay Protocolos de actuación sobre rescate y ayuda en casos de emergencia, tales como inclemencias climatológicas o desastres naturales.

17) No se han protegido las vidas de los gatos comunitarios durante las obras y varios han muerto durante su transcurso.

18) No se denuncian ni investigan las desapariciones de los gatos.

19) La Policía Local no tiene conocimientos específicos ni fundados en materia de derecho de los animales de compañía (posiblemente por falta de formación concreta o por desinformación con ideas erróneas sobre estos temas)