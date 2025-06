El Ayuntamiento descarga en Cemabasa el desalojo de la colonia de gatos del antiguo cementerio de Cádiz

Cádiz/"El Ayuntamiento de Cádiz no está realizando en la actualidad ninguna obra o trabajo en el antiguo cementerio de San José", según ha respondido una fuente municipal a pregunta de este periódico tras la denuncia de una plataforma animalista que le acusa de no reconocer la existencia de una colonia de gatos en el viejo camposanto para no asuimr su reubicación ante la próxima conversión del solar en un parque.

"Los últimos trabajos que se realizaron estuvieron relacionados con bebés robados en el año 2024, y en ningún caso afectaron a los gatos. Hubo una denuncia de una asociación que fue archivada porque se demostró que no había muerto ningún gato", aseguró la misma fuente municipal.

"Con respecto a los trabajos que se tienen que dar en el futuro, que se van a licitar próximamente, sí corresponde al desalojo completo de todo el cementerio como paso previo al inicio del proyecto del parque. Cuando se vaya a producir el desalojo, desde Cemabasa se va a cumplir escrupulosamente con la normativa en este tipo de asuntos, como no podía ser de otra manera", añaden.

Cemabasa es una empresa pública conformada por los ayuntamientos de Cádiz, Chiclana y Puerto Real que gestiona el Cementerio Mancomunad de la Bahía de Cádiz, el de Cádiz capital, el de San Juan Bautista, en Chiclana, y el de San Roque, en Puerto Real. La preside José Manuel Cossi, primer teniente de alcalde del consistorio de la capital gaditana.

Respuesta del Defensor del Pueblo en el que se constata que el Ayuntamiento niega la existencia de una colonia felina en el Cementerio de San José.

Como ya publicó este periódico, una colonia compuesta por unos ochenta gatos vive en el antiguo Cementerio de San José de la capital gaditana desde que en 1992 cerrase sus puertas después de que las inhumaciones se trasladasen al Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz, en Chiclana. Pero para el Ayuntamiento de Cádiz esa colonia felina no existe. Eso, pese a que desde 2020 hay unos cuidadores con permiso municipal autorizados para el control de la colonia mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno), una forma de gestionar de manera ética este tipo de colonias. Se trata de voluntarios que a lo largo de todos estos años han tenido incluso que pagar de sus bolsillos costosas esterilizaciones especiales que llegan hasta los 200 euros por ejemplar.

Es decir, que los casi cien gatos del antiguo cementerio de San José no son, a juicio, del Ayuntamiento de Cádiz, una colonia felina desde hace más de 30 años. Porque reconocerlo supondría tener que protegerlos y reubicarlos ante algunos trabajos que ya se han realizado previos a la reconversión del viejo camposanto en un parque, cumpliendo con todos los requisitos que establece el protocolo autonómico derivado de la Ley 7/2023, de Protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esto es lo que sostienen desde la plataforma ‘Sin miedo’, que viene denunciando esta situación ante el Defensor del Pueblo y ante el Servicio de Protección la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La queja ante el Defensor del Pueblo quedó cerrada a favor del Ayuntamiento porque la institución dio por cierto que no hay una colonia de gatos en el antiguo Cementerio de San José, aunque los testimonios de miembros del colectivo que atiende a los animales y los documentos gráficos que acompañan la información de este periódico demuestran justo lo contrario.