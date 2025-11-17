La 'nueva vida' intermitente de los Depósitos de Tabaco de Cádiz

Si a finales del pasado mes de octubre, el Festival Iberoamericano de Teatro estrenaba de manera "puntual" el centro social y empresarial resultante de la primera fase de reforma de los antiguos Depósitos de Tabaco de Cádiz, este 18 de noviembre las puertas del gran contenedor de los barrios de Loreto y Cerro del Moro, cerradas desde que concluyeron las actividades previstas por el FIT, vuelven a abrirse con un evento enmarcado en la Semana Global del Emprendimiento UCA 2025. Eso sí, de la inauguración oficial del edificio y, por tanto, del arranque de su nueva vida estable y continuada, nada se sabe.

Al menos, así lo aseguran desde el Ayuntamiento de Cádiz donde, "por ahora, no existe fecha prevista" para esta apertura del espacio que este verano, durante las jornadas de puertas abiertas en las que se presentaba a la ciudadanía, el alcalde de Cádiz fijaba para "finales del mes de septiembre".

Efectivamente, pasó septiembre, y octubre, y con noviembre a medio ventilar del calendario, los Depósitos de Tabaco continúan esperando ser habitados por los vecinos que llenarían su moderna biblioteca y por los emprendedores que harían uso de las diferentes salas y recursos con los que cuenta el centro que ya está preparado para su uso, tal y como se pudo comprobar en aquellos dos días donde se mostró el resultado de la rehabilitación y donde, incluso, Bruno García mencionó "una exposición sobre la transformación de estos Depósitos de Tabaco, sobre cómo ha sido y el camino seguido hasta esta nueva vida" como protagonista de la inauguración.

El primer edil, de hecho, estará este martes en este centro durante el evento Cádiz.Red Impulsando futuro, tal y como se rotula "este punto de encuentro para el ecosistema emprendedor" que promueve la Universidad de Cádiz que se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas, un nuevo periodo de tiempo que se acumula a la nueva vida intermitente de los Depósitos de Tabaco.

Una tendencia que se inauguró en otro FIT, el de 2020, cuando Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, dupla responsable de aquella edición del festival, apostaron por utilizar los espacios de entrevías de los cerrados a cal y canto Depósitos de Tabaco que, entonces, estaban en proceso de rehabilitación para convertirse en el centro social, empresarial y cultural que todavía hoy aspira ser.

Tres espectáculos -La noche justo antes de los bosques, de Bernard-Marie Koltès, dirigido por el artista hispano-peruano Fernando Renfijo, el espectáculo de circo Maiador, dea la compañía Delá Praká y La Trilogía de La Columna Durruti, de Maricel Álvarez y Emilio García Whebi- fueron los que abrieron las puertas de los Depósitos de forma puntual, hecho que se volvió a repetir durante el FIT del año siguiente, con un espectáculo del bailaor gaditano Eduardo Guerrero, y en mayo de 2024 con la Batalla de Gallos de Red Bull.

Mucho ha cambiado la fisonomía del espacio desde entonces, tal y como se pudo comprobar en las jornadas de puertas abiertas de finales del mes de julio donde se invitó a la ciudadanía a conocer la rehabilitación de este espacio de entrevías, la entrada al complejo y las naves 1 y parte de la 5, que se dedicarán a la actividad empresarial y social, ya que los espacios destinados a las propuestas culturales forman parte de la segunda fase de rehabilitación. Con todo, Bruno García ya adelantaba entonces que zonas como los reformados espacios entrevías se podrían utilizar "puntualmente" para algún hito relacionado con la cultura y el espectáculo.

Hecho que se produjo del 25 de octubre al 1 de noviembre cuando el FIT de Cádiz, ahora comandado por Mónica Yuste, regresó a los Depósitos de Tabaco para celebrar en ellos un taller de acrobacias aéreas para niños y adolescentes y para ser el marco de los encuentros Ultramarinos, donde los creadores podían presentar sus proyectos a diferentes gestores.

Este martes, sin embargo, una jornada empresarial toma la alternativa, aunque tras su celebración, los Depósitos volverán a dormir y a aguardar una nueva oportunidad.

Cádiz.Red Impulsando futuro

El programa de la cita incluye una serie de actividades centradas en emprendimiento, innovación y tendencias de negocio. Comienza con la charla de Jorge Galindo y Raúl Raja sobre la creación y evolución de la startup 47 Degrees y su nueva propuesta Predictable Machines (9:45 - 10:30).

Acto seguido, Clara De Nadal Trias abordará las megatendencias tecnológicas y de consumo y cómo pueden transformarse en oportunidades para Cádiz (10:30 - 11:15). Tras un descanso con café y networking guiado (11:15 - 11:45), Ana Ortega presentará el programa de intraemprendimiento de ONCE Innova, enfocado en innovar desde dentro de la organización (11:45 - 12:30).

Tras dicha intervención, Agustín Baeza explicará estrategias para escalar empresas de manera eficiente y sostenible (12:30 - 13:15). La jornada culmina con una mesa redonda con cuatro emprendedores locales (Virginia Gómez, Begoña Arana, Nacho de Corral y Daniel Fernández) que compartirán sus experiencias y aprendizajes, finalizando con la clausura y networking informal a cargo de la Vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz, Carmen Camelo.

El acto de bienvenida estará protagonizado por Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz; Bruno García, alcalde de Cádiz; Andrés Clavijo, vicepresidente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz; y José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz.