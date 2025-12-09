El Ayuntamiento de Cádiz presenta un programa para reducir el desempleo femenino, cifrado en un 59,4 por ciento

5.200 de las 8.778 personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la capital gaditana son mujeres, lo que supone un 59,4 por ciento del total, según datos que maneja el Ayuntamiento de Cádiz desde su Observatorio de Empleo y Desarrollo Local. Para mejorar estas cifras, el Consistorio ha puesto en marcha, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), el programa 'Mujer, trabajadora y empresaria', para el que destinará, inicialmente, 600.000 euros.

La iniciativa comprende dos líneas. La primera consiste en fomentar el empleo femenino subvencionando a empresas que contraten a mujeres con un máximo de 10.000 euros si además tienen más de 45 años, siendo de 9.500 euros si las empleadas no cumplen este último requisito, según explicó en rueda de prensa celebrada este martes la teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico y Fomento de Empleo, Beatriz Gandullo.

También entrarán en estas ayudas las mejoras de contratos. Las subvenciones "se adaptarán a cada caso concreto, porque no le vamos a decir a las empresas qué tienen que hacer", aclaró la edil.

La segunda línea se basa en incentivar económicamente a las trabajadoras autónomas, con subvenciones de hasta un máximo de doce meses y 4.680 euros por línea. "Habrá un guiño especial a las que tienen un régimen especial de trabajadoras del mar", apuntó Gandullo.

Estos beneficios se aplicarán a los contratos realizados desde el 1 de enero de 2026, publicándose la convocatoria, que aprobará sus bases este próximo jueves, en el primer trimestre del año venidero. "Serán subvenciones compatibles con otra clase de ayudas", precisó la edil.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, señaló que este programa "estratégico" fue un compromiso electoral para ayudar "al sector que sufre con mayor crudeza el desempleo", añadiendo la intención de "combatir" este problema "con voluntad y presupuesto".