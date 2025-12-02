El Ayuntamiento de Cádiz oferta 41 nuevos puestos de trabajo: desde cocinero a médico pasando por ingenieros

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de su Delegación de Personal, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de 41 plazas públicas pertenecientes a las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2023, 2024 y 2025. La administración local cuenta desde hace años con un importante déficit de empleo público, lo que afecta la gestión de muchos servicios.

En concreto, según el Ayuntamiento, son 16 plazas de administrativos; 7 de técnicos de la administración general; 6 de técnicos de instalaciones deportivas; 2 de ingenieros técnicos industrial; otras 2 de ayudantes de biblioteca; y 1 para cada uno de los empleos respectivamente: médico, psicólogo, ingeniero industrial, técnico de control de asistencia, inspector de medio ambiente, técnico de guardería, auxiliar de archivo y biblioteca y, por último, ayudante de cocina.

El plazo para poder optar a estas plazas será del 2 al 31 de diciembre y las personas interesadas tendrán que hacerlo a través de la plataforma electrónica Convoca, que se encuentra alojada dentro de la web municipal cadiz.es.

Estas plazas se desarrollan por sistema de oposición, garantizando una mayor concurrencia, continuando así con la propuesta de este Equipo de Gobierno de cubrir las plazas vacantes del Ayuntamiento gaditano con carácter definitivo.

La teniente de alcalde delegada de Personal, Maite González, ha señalado que “cuando llegamos al gobierno municipal, había un gran problema en la plantilla municipal porque había muchas plazas sin cubrir. De hecho, había plazas que no se habían sacado que procedían incluso de la Oferta de Empleo Público de 2018. Una de nuestras prioridades fue la de acabar con las deficiencias de personal en la plantilla municipal”.

En este sentido, ha recordado que todas esas convocatorias se han ido sacando a lo que se une la estabilización de los interinos, “que ya se encuentra completada”. Además, hace unos meses fue aprobada por unanimidad una Oferta de Empleo Público para el año 2025 de 68 plazas, de las que 57 fueron para reposición de efectivos.