El Teatro del Parque de Cádiz contará con un aforo para 1.142 personas, 20 más de las previstas

Aunque la construcción del Teatro del Parque de Cádiz se ha desplegado durante años en una extensa representación con momentos de tragedia, comedia y hasta de tintes de sainete, parece que, por fin, ya se acerca el momento del aplauso. Así, si hace unas semanas se formalizó el contrato con la empresa -segunda clasificada tras la renuncia de la primera- encargada de ejecutar el contrato mixto de finalización de obras del equipamiento y dotación de espacio escénico, en estos días ha salido la licitación de los asientos con los que contará el nuevo coliseo de la ciudad. Un pliego que nos deja una buena nueva: El Teatro del Parque contará con capacidad para 1.142 personas, 20 más de las plazas de las que se informó en origen.

Este aforo se desplegará en un edificio de tres niveles y dos plantas con un graderío con inclinación que permite la mejora en el visionado de la escena. En este sentido, y al formularse los accesos, en el patio de butacas se ha modificado la configuración de las bancadas de pendiente.

Así, en total se va a disponer de 22 palcos -tal y como se contemplaba en el proyecto de hace tres años-, con capacidad para 132 personas y dos áreas de graderíos bien diferenciadas, una primera delantera de menor pendiente, con 454 asientos repartidos en dos zonas; y una trasera de mayor inclinación con un aforo de 364 personas también divididos en dos gradas. Todas estas localidades contarán con numeración de asiento y fila.

Pero, además, y como una de las atractivas posibilidades del Teatro del Parque, delante del graderío inferior existirá un patio de butacas con 192 plazas que, en parte, no será fijo y podrá retirarse para facilitar un mayor y nuevo espacio escénico donde se podrán realizar pequeños espectáculos sin necesidad de utilizar el escenario principal. A ambos lados del graderío se situarán los dos hombros con los palcos.

Así quedará la disposición de los asientos del Teatro del Parque de Cádiz.

En total, 1.142 localidades de las que el 2,8% estarán reservadas a personas con movilidad reducida. Así, la accesibilidad se ha tenido en cuenta en este nuevo equipamiento con 12 plazas para personas usuarias de sillas de ruedas en esa zona de patio de butacas situada delante del graderío inferior, y con cinco palcos completamente accesibles. Eso sí, en el caso de que dichos palcos se utilicen para tal fin, la capacidad será para dos personas.

Todos estos detalles de la configuración del espacio para el público del Teatro del Parque quedan reflejados en el documento de prescripciones técnicas de una licitación dotada con 165.003,05 euros (impuestos incluidos) y con un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 27 de noviembre para presentar sus ofertas.

Además, en este documento queda reflejada la "intención" de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz "finalizar en los próximos meses las obras de construcción del Teatro, su equipamiento escénico y equipar mediante este procedimiento las butacas que servirán para acoger a los espectadores de este equipamiento municipal", se espera.

Así, hay que recordar que el contrato mixto ya en manos de la empresa Gruexma S. L., tras la renuncia este verano de la adjudicataria Elecnor Servicios y Proyectos SAU, contemplaba la dotación del espacio escénico (suministro e instalación de la mecánica escénica y sistemas de iluminación y audiovisuales) y la ejecución del 25% de las obras del edificio por un valor de 1.634.702,86 euros.

Estos trabajos de construcción fueron los que quedaron pendientes después de que el actual equipo de Gobierno a su llegada a San Juan de Dios rescindiera el contrato a la empresa que hasta entonces se ocupaba de levantar el edificio pero que, ciertamente, acumulaba toda una serie de incumplimientos y paralizaciones de la obra. Sin embargo, romper definitivamente con Avanza Solutions & Proyects no fue fácil y esta nueva licitación mixta, que tardó lo suyo en llegar, no incluía la dotación de asientos para los graderíos y palcos existentes, con lo que se ha tenido que redactar y licitar este pliego por separado.