Más cerca del 'estreno' del Teatro del Parque de Cádiz

Cádiz/"Puede que haya quien nos empate, pero nadie nos puede superar a Maite González y a mí en ganas de querer abrir el Teatro del Parque, ya les digo yo que no". Así de contudente, y de feliz, ha anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, un importante paso en la recuperación del que fue el antiguo Teatro Pemán de Cádiz, que tantas buenas noches de música, de teatro y de danza ha dado al verano gaditano desde su privilegiada escena enclavada en el pulmón verde del casco histórico de la ciudad.

Así, la próxima semana, durante el próximo Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura, se dará a conocer el pliego de licitación que reactivan las agónicas obras del coliseo del techo de estrellas que el equipo de Gobierno anterior dejó con un 70% del trabajo realizado, pero con un importante retraso en su desarrollo. Tan importante, de hecho, que esta situación llevó al gobierno municipal de Bruno García a suspender las relaciones con la empresa que estaba a cargo de los trabajos, rescindiendo el contrato en diciembre del pasado año.

Algo más de 365 días han pasado desde que el Teatro del Parque se liberara de Avanza Solutions & Proyects y, desde entonces, se ha estado preparando esta próxima licitación en ciernes que, al parecer, no ha sido nada fácil de armar. "Aunque el retraso más importante lo ha causado resolver el contrato con la anterior empresa, algo que ha sido complicado y porque nos obligaba a respetar una serie de plazos", ha disculpado el alcalde.

Con todo, la documentación para iniciar el proceso ya está terminada y, tal y como se anunció en noviembre de 2023, la licitación contempla la fusión del pliego del 30% de la obra que quedaba pendiente y el que sería "el segundo pliego que también le quedaba al anterior equipo de Gobierno por hacer", el referente a todo el equipamiento escénico necesario para que el Teatro del Parque pueda levantar el telón.

Una pliego que saldrá a contratación pública por un importe total de 1.695.398 euros y un plazo de ejecución de 4 meses desde que se produzca su adjudicación. "Vamos a ser lo más ágiles que podamos, los cálculos de cuando estará abierto no los voy a hacer, sólo diré que será lo antes posible", no se la juega el responsable de la ciudad que sí precisa que, amén de todos los elementos escénicos imprescindibles para su funcionamiento, los trabajos que quedar por afrontar en el Teatro del Parque se refieren a labores de "carpintería, cerrajería, vidrios, así como aparatos sanitarios, así como la terminación de las actuaciones que no quedaron totalmente finalizadas y el repaso de las que ya se hicieron".

El proyecto para la pérgola de Santa Bárbara, en la Comisión de Patrimonio

Esta actuación está encuadrada en una actuación integral relacionada con el Parque Genovés que todavía tiene varios frentes abiertos. Uno de los más relevantes, la actuación en la pérgola de Santa Bárbara, o lo que queda de ella, tras ser incendiada hace la friolera de casi cuatro años y medio.

"Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Patrimonio y, cuando se resuelva, tendremos la oportunidad de licitarlo, pero, les digo, para ello ya tenemos reservado el dinero en el Presupuesto de 2025", ha informado también el servidor público que ha recordado que son alrededor de 900.000 euros los que destinará a la recuperación de la infraestructura.

"Pero este espacio no sólo se debe recuperar desde el punto de vista de la inversión, sino que es uno de los sitios más maravillosos del mundo y creo que no se estaba utilizando bien y puede tener más oportunidades", ha reconocido Bruno García sobre una estructura que el gobierno, también popular, de Teófila Martínez proyectó como un mirador con vistas al mar y que el actual regidor de Cádiz quiere convertir en "un punto de encuentro" donde tenga cabida "la cultura" y donde "la hostelería venga a reforzar ese papel, pero no sea la protagonista", ha precisado.

El cerramiento del Parque Genovés, en la fase final de adjudicación

La actuación integral en el Parque Genovés, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad de Turismo y donde están integradas esta recuperación de la pérgola y del teatro, tiene además dos líneas de actuación más. La mejora del cerramiento de todo el recinto y del arbolado.

Con respecto a la primera, que además de la rehabilitación del conjunto de verjas exteriores incluye el adecentamiento de los espacios verdes y la reposición de mobiliario, Bruno García ha recordado que "este proyecto por un valor de 470.000 euros ya está en la fase final de adjudicación".

No ha sido tan preciso con respecto a la atención a las plantas y arbolado, limitándose a contar que "también" va a actuar "en este año 2025 de manera importante en la parte verde, en la parte botánica".

Aunque el Parque Genovés está abierto, necesitaba "más cariño, más cuidado y más inversión", ha concluirdo el primer edil que relaciona este plan integral con su "estrategia de recuperación del espacio público" donde se cuentan actuaciones como las realizadas en el Torreón y parte superior de la Puerta de Tierra, el Castillo de San Sebastián, Entrecatedrales y espacios en los que se está trabajando como el Parque de la Muralla, el Parque del Cementerio y la trasera de Valcárcel.