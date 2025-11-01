Comienzan las obras de mejora en la plaza Manolo Santander de Cádiz

Imagen del pavimento levantado en la plaza Manolo Santander, en el barrio de la Viña de Cádiz.

La delegación municipal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Cádiz, dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Teruel, ha iniciado los trabajos de reforma y mejora de la plaza Manolo Santander ante el estado de deterioro que presenta por la falta de mantenimiento de los últimos años. Esta actuación se incluirá en el nuevo pliego de Mantenimiento Urbano.

Por un lado, ya se está levantando todo el pavimento de la zona lateral de la plaza que se habilitará para la práctica de juegos, donde también se va a mejorar la red de saneamiento para evitar la acumulación de agua en estas pistas y la formación de charcos.

Esta pista para juegos contará con un nuevo pavimento de hormigón, que será señalizado con pintura de poliuretano. Además, se colocará una valla de dos metros de altura en la parte del perímetro de las pistas que da a la calzada.

Por otro lado, se renovará todo el pavimento de la propia plaza con pavimento terrizo (Aripaq) con el objetivo de acabar con las irregularidades del suelo que hay en la actualidad. Así, el pavimento quedará completamente liso.

En cuanto al parque infantil, en el que ya se ha renovado el suelo de caucho junto al resto de áreas de juegos infantiles de toda la ciudad, se van a llevar a cabo mejoras renovándose el vinilo de la estructura que simula la portada del Gran Teatro Falla.

El teniente de alcalde Teruel ha señalado que “con esta actuación mejoramos una plaza emblemática, situada en pleno corazón del barrio de la Viña y que se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento de los últimos años”.

“El mantenimiento de nuestras calles, plazas, parques y equipamientos municipales es una de nuestras prioridades. De ahí que destinemos más de 2,7 millones de euros al año en el nuevo pliego de mantenimiento urbano, que dobla al anterior, para la mejora de nuestros barrios y de nuestra ciudad”, ha declarado.