Adjudicada la reparación de la pérgola de Santa Bárbara en Cádiz

El arreglo y, por tanto, la recuperación de la pérgola de Santa Bárbara de Cádiz, que separa este balcón al océano del Parque Genovés, está más cerca. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hoy la adjudicación de la reparación de este maltrecho e inutilizado espacio que ha sufrido varios incendios. Los trabajos de reforma, que tienen un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de 941.000 euros, repararán el conjunto, su fachada y construirán cinco locales en los bajos que serán destinados a entidades vecinales, hostelería y cultura, según ha explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García. La empresa concesionaria ha sido JMI Obras y Reformas.

El regidor de la capital ha señalado que esta actuación se enmarca en el objetivo general de recuperar el Parque Genovés, una actuación donde se incluyen también la reforma de la verja de cerramiento y su luminaria, la mejora de las zonas verdes, "el corazón del parque", el Teatro del Parque, donde se espera que se reanuden las obras en un mes aproximadamente, y la actuación en la pérgola cuyas obras están ya adjudicadas.

"La clave, el objetivo es darle vida, que aquello tenga vida. Es la mejor manera de cuidarlo", ha dicho García tras anunciar que finalmente habrá cinco locales en los bajos de la pérgola, frente a los seis de los que se hablaba hace unas semanas.

El alcalde gaditano ha aprovechado la comparecencia ante los medios para arremeter contra la oposición, sobre contra Adelante Izquierda Gaditana, recordando que será su equipo de gobierno "quien recupere este espacio que es símbolo de la dejadez del Gobierno anterior. Si no les gustaba, podían haberlo arreglado, podían haberlo tirado, si les parecía mal, pero no hicieron nada y dejaron que se quemara".

"Esta actuación forma parte de la estrategia de ir recuperando espacios públicos para la ciudad, como el Castillo de San Sebastián, el Baluarte del Orejón, Entrecatedrales, mañana la Casa del Obispo, vendrá la trasera Valcárcel, el cementerio, el Parque de la Muralla... Arreglo de espacios frente a la desidia", ha concluido Bruno García.