Los directores de programas de radio y televisión sin imaginación siempre encargan encuestas ciudadanas, gente que habla, casi siempre tonterías, siempre obviedades, rellenan así un informativo o cualquier programa sobre la base de una falacia consistente en que la muestra elegida al azar es la representación de la opinión mayoritaria. Pueden haber ocurrido dos cosas: que los editores hayan elegido las respuestas que a ellos les parece o que los directores sean unos perezosos y pongan las intervenciones según llegan. En cualquiera de los dos casos, carecen de cualquier interés, no representan nada, no son un sentir mayoritario. La mayoría de los encuestados ni siquiera dicen lo que de verdad piensan, sino lo que conviene. De aquí a nada llegarán las televisiones nacionales a hacer reportajes sobre los carnavales con la idea dominante de la gracia que hay en Cádiz. El pueblo alcachofa entrevistado por las calles de la ciudad procurarán estar a la altura y decir alguna que otra estupidez, presuntamente graciosa, para alardear luego con el cuñado y con los vecinos. Ni una sola televisión se preocupará de si es verdad que en Cádiz hay mucha gracia, si los siesos somos mayoría ni nada por el estilo. A enfatizar la opinión dominante. En el Falla el pueblo alcachofa se manifiesta de diferentes maneras. Está Pepito el Caja, que como tiene mucha gracia, lo hace con arte de manera tal que resulta divertido, sobre todo por sus preguntas y sus réplicas. Lo que digan u opinen los espectadores del Falla no tiene el menor interés. Cosa diferente son las entrevistas que se hacen en el escenario o en los camerinos. Me ha alegrado mucho ver a Rocío Sáez volviendo a la profesión después de su paso por la política, Laura Jurado, Javier Taboas y el resto de compañeros de la radio y la televisión que hacen su trabajo con la mayor dignidad. En este caso entrevistando a los protagonistas, a intérpretes y autores, algunos responden con interés y otros “un saludo para mi niña que me estará escuchando” y otros clásicos de la radio y la tele, no se puede evitar. A mí me interesan las opiniones de los protagonistas y de los expertos, no me refiero al Carnaval, donde también hay expertos, o al menos eso se creen ellos. No puede tener el mismo interés sobre el conflicto de Oriente Medio un experto en seguridad o en política internacional que mi vecina Carmeluchi la del cuarto. No es lo mismo que opine de una agrupación un músico o un autor que un mero aficionado. Ni siquiera la opinión del jurado me parece significativa, porque se elige al gusto presidencial. Hasta que no pongan las tablillas con las puntuaciones como se hace en la gimnasia no tendrán auténtico valor.