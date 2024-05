Fue genial el antihomenaje que hizo el Gómez a Juan Carlos con motivo de la muerte del autor, porque si le hacías tu propio homenaje quedabas fatal, cuando el Ayuntamiento puso la capilla ardiente en el Falla e incluso señalaban al techo del teatro o al Hispasat si era al aire libre, como si Juan Carlos hubiese creído en otra vida. La gente normal pensaba “¿qué habría dicho Juan Carlos de tantos homenajes?” Y eso hizo el Gómez, poner en boca de Juan Carlos lo que pensaba que habría dicho de tanto elogio, tanto almíbar, cuando él siempre fue a contracorriente, escribió en la marginalidad del pensamiento mayoritario, cultivó con énfasis el malditismo. Una vez muerto un montón de oportunistas se apuntaron al carro, unos para ganar dinero, otros para obtener notoriedad, los más para contar que eran amigos del alma de Juan Carlos cuando en realidad no se podían ni ver. Lo primero que pienso es el pasodoble que hubiera hecho Juan Carlos a los del PP que le quieren hacer un homenaje. Se hubiera estremecido, por no hablar de la fundación a su nombre que se nos anuncia. El pasodoble del Gómez, con la música de Los Yesterday, empieza con una llamada de Juan Carlos desde su mundo “porque lo que aquí le hacían a él le parecía chungo”. “Que pasen de mí tres kilos, si no lo digo reviento”. Genial lo de “veo yo una carajotada ponerle mi nombre a un colegio”, en lo que coincido plenamente. No me extraña que los niños saquen pésimas notas en el informe PISA si los profesores le ponen como nombre del colegio a un comparsista de vida dudosa, profesores que se dedican a estas tonterías en lugar de a enseñar a los niños a leer, escribir, aritmética, ciencias y esas cosas tan antiguas, por no hablar del respeto, tolerancia y demás atributos olvidados.”Ya está bien de tanta pena y tanto dolor, que yo sé bien quién me quería. Dejarse ya por favor de falserío y de hipocresía”. Viene como anillo al dedo a la concejala de Fiestas. Beatriz Gandullo, y a la concejala de Cultura, Maite González. No hay duda de que Juan Carlos fue un excelente autor con un carácter tan difícil que, como dijo el Gómez, tenía pocos amigos, y en el Carnaval despreciaba a la mayoría de autores e intérpretes. Y las que se dicen a sí mismas defensoras de la mujer siguen calladas por miedo. Ni una sola es capaz de hablar, con lo que les gusta vociferar. ¿Nada que decir? ¿Algo sobre el maltrato? Feministas de pacotilla, cuando los dos líderes sociales de la ciudad están condenados por maltrato. Dejen ya los políticos de apuntarse a trenes baratos cuando en vida del autor le despreciaban, especialmente las concejalas del PP. Conviene recordar que no se murió el inventor de la penicilina o de la teoría de la relatividad.