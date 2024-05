L O cantó ese que le da nombre a un colegio(qué vergüenza): Cádi es de Cadi ná má y es patrimonio del gaditano. Hace 11 años la UNESCO declaró el flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ¿alguien ha notado alguna mejoría? Tengo para mí que ni uno solo de los autorese intérpretes han notado la menor mejoría en su vida o ensu arte. No dudo que Paco Perujo haya instruido elexpediente de manera perfecta, ya lo hizo con el flamenco cuando era director de la Agencia Andaluza del ramo aunque como decía el catecismo sobre la virginidad: pasó como pasa la luz por el cristal. La declaración de la UNESCO no ha servido para nada como no servirá para nada si se le diese tan meritorio título al carnaval de Cádiz. Los intérpretes de las agrupaciones punteras seguirían viendo la fiesta como una fuente de ingresos (una parte en negro, algunos beneficiándose de la necrofilia), miles de aficionados seguirían el concurso por la tele, la venta de entradas seguiría siendo un lío, cientos de agrupaciones callejeras cantarían a su aire, el Mochila y algunos otros se beneficiarían de su paso como locutores, Onda Cádiz le ganaría a Canal Sur, destacaría el ingenio y el talento de quienes lo tienen y seguirían una mayoría de agrupaciones anodinas, el Ayuntamiento se metería en un lío detrás de otro, La Tere volvería con la tartana, la radio en sus palcos, la prensa en el foso, el mismo jaleo con las acreditaciones, el mismo cuelo de los amigos del poder, así sucesivamente. Incluso alguna tesis doctoral estudiará la carnavalización de la ciudad: alcalde comparsista, el Cádiz como si fuera una chirigota en cada rincón y cada escalón de mi Carranza, los anuncios de la radio y la tele en plan cuarteto, los cofrades presumiendo de salir en un coro, Las Tres Cés en realidad son una sola que muta según la época del año. Lo de siempre, con UNESCO o sin UNESCO. El único cambio, a mi juicio positivo, es haber pasado el carnaval de febrero a junio, como en la Ominosa(se hizo porque se mojó una hija de Pemán en una Cabalgata). Yo nada más que le veo cosas positivas al cambio de fechas: al coincidir con las motos de Jerez, con el Rocío, con las ferias y con el Corpus nos quitamos de encima a un montón de comprovincianos que cuando no tenían otra cosa que hacer se acercaban a la ciudad los domingos de coros. Ahora no tendremos ni a la gente de los pueblos ni a los capillas más irredentos ni a los rocieros ni a los moteros. Una carambola a tres bandas. A mí me parece fantástico: menos gente, menos meaos en las calles, menos ruidos, menos problemas para aparcar, podremos ver al hijo del Gómez, la chirigota del Cossi, la del Rufo, la del Perchero y la de Las Niñas .