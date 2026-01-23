Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta este viernes 23 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la decimotercera sesión

Una noche con dos primeros premios es un aliciente más que suficiente para estar pendiente a la 12ª noche de preliminares. Y es que este viernes 23 de enero será el momento en el que 'Los calaíta' comiencen la complicada tarea de defender su triunfo del año pasado con 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. Por su parte, el humor también estará garantizado con el cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, que con '¡Que no vengan!' volverán a demostrar su inteligencia carnavalera y su enorme espíritu crítico.

Junto a ello, también resalta la comparsa de Nene Cheza, que ha fichado a Antonio Pedro Serrano el Canijo como letrista para sacar 'Los pájaros carpinteros'. Esta noche también supone la vuelta al COAC de Nono Galán con 'El jovencito Frankenstein'.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'Tu muralla'. Hace 22 años se veía como una locura que un coro de Sevilla pudiera llegar al Concurso del Falla, hoy es habitual. Este coro sevillano se inició en 2018 con 'La centuria', al que le siguieron 'Doctor Febrero', 'Los superhombres' , 'La fiera', 'Despierta' y 'La última función'.

20.45. Comparsa 'El jovencito Frankenstein'. Nono Galán regresa a la categoría de adultos tres años después de su última aparición con 'La isleta del tesoro'. Esta comparsa no superó la primera fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Nono vuelve con un grupo joven después de su éxito en la cantera en 2025 con 'Generación Z'.

21.30. Chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. La chirigota 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida...' fue una de las mayores sorpresas de las últimas décadas por inesperada y por arrolladora. Un fenómeno contundente e imparable que, además de por su calidad, fue llevado en volandas por un público entregado y ávido de nuevos autores que sigan con el relevo generacional. Con una carrera cortísima, Alejandro Pérez el Peluca ya se ha convertido en un referente de la modalidad. Pero tras un pelotazo, llega la complicada empresa de mantenerse en lo más alto, sobre todo cuando se es un novato en estas lides.

22.15. Cuarteto '¡Que no vengan!'. Humor no apto para todas las sensibilidades, pero muy inteligente, mordaz, ingenioso y puramente gaditano. El cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago se ha convertido en los últimos años en uno de los grupos más importantes. Aunque con una trayectoria muy destacada desde sus inicios, ha cogido carrerilla desde la vuelta del Carnaval tras la pandemia con un póker de cuartetos sin ningún desperdicio, dándole mucho valor a la modalidad a pesar de la escasa competencia. Tres primeros premios con 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' (2022) y 'Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo' (2023) y 'Ku Klux Klan Klan (2025), y un segundo discutido con 'Punk y circo, la lucha continúa' (2024) son una inmejorable carta de presentación.

23.00. Comparsa 'Los pájaros carpinteros'. La comparsa de Nene Cheza abre una nueva etapa tras no conseguir el pase a las semifinales con '¡Payaso!' en la pasada edición. Lo hará con un cambio importante en la autoría de la letra de 'Los pájaros carpinteros'. Esta responsabilidad la asumirá Antonio Pedro Serrano el Canijo, quien sustituye en esta labor a José Luis Zampaña.

23.45. Chirigota ''Los legales, nosotros sí no???'. Carlos Acal Pakoli vuelve a tomar las riendas oficialmente de su chirigota tras dos años en los que ha estado presente pero en los que no ha figurado como autor. El grupo consiguió su único pase a cuartos de final con un humor ácido al representar a Froilán en 'Ciego de Tronos' en 2024. En la pasada edición, intentó seguir esta estela, pero no superó la primera fase con 'El beso más famoso después de Jenni Hermoso'. Llevan música de Adrián López 'Waxi'.

00.30. Comparsa 'Los señalaos'. La comparsa del Mazita, de Alcalá de Guadaíra, participará en este 2026 por segunda vez en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz., tras la primera experiencia de la pasada edición con 'Luna llena'. En esta ocasión, Manuel Márquez Vela el Mazita estará acompañado en la autoría de letra por Manuel Vázquez Coronado el Maza.