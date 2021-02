Rubiales a Vizcaíno: "Hay otros caminos"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, manifestó la noche del jueves al viernes 12 de febrero que "hay otros caminos" cuando fue preguntado por Manu Carreño, en el programa El Larguero de la Cadena Ser, por la carta del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y las declaraciones que realizó tras la polémica arbitral, incluido el VAR, suscitada en el partido contra la Real Sociedad. El dirigente cadista ha sido expedientado por el Comité de Competición.

Rubiales reconoció que no ha hablado con Vizcaíno tras el encuentro disputado el pasado 7 de febrero en el Reale Arena. No se han llamado. Vizcaíno le pidió que arregle los criterios del VAR. Rubiales asegura que los órganos de la RFEF tienen autonomía.

"Él ha decidido eso, valoro y respeto mucho a todas las aficiones y lo mejor es pasar página, no quiero contribuir y no tengo nada que decir", afirmó el presidente de la RFEF sobre la carta del Cádiz CF y los errores del VAR que, según Vizcaíno, pueden llevar al Cádiz CF a Segunda División A.

"Tiene las puertas abiertas. Él es miembro de la comisión delegada y nunca ha hablado del VAR", recordó Rubiales antes de asegurar que "a todos se les recibe. Me han escrito y llamado muchos presidentes".

El máximo responsable del fútbol español dijo que "nuestros árbitros son los mejores, somos el país con más árbitros internacionales, que también puede cometer errores". Y apuntó algo más: "El VAR acierta más de lo que se equivoca".

Fue preguntado Rubiales si es un exceso la sanción de cuatro partidos impuesta al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, tras las declaraciones que realizó minutos después del partido ante el Granada, en el que el árbitro y el VAR pasaron por alto un clarísimo penalti a favor del equipo amarillo.

El presidente de la Federación indicó que parte de la labor e los dirigentes es "poner calma en situaciones difíciles. Hay que serenarse, tener tranquilidad. Es fútbol es pasión, pero no se puede poner en duda la honorabilidad de un juez". ¿Un mensaje a Vizcaíno?

Antes de ser preguntado por las palabras de Cervera, Rubiales ya había deslizado que "los árbitros están considerados jueces por la Ley del Deporte y no se puede cuestionar su honestidad, no se puede decir que no han querido pitar algo".

"Creemos más que nadie en la libertad de expresión, pero ésta también tiene sus límites", expuso Rubiales después de asegurar que "hay autonomías en los órganos de la Federación". Se refería a los jueces de integridad y al Comité Técnico de Árbitros (CTA), de los que dijo que “no voy a opinar de ellos, no llamo a nadie”.

Resaltó Rubiales que la tasa de aciertos de los árbitros "es muy elevada". Añadió que Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, "recibe con respeto a todos los clubes que le piden".