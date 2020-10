A vueltas con el VAR. “Ellos también han tenido ocasiones para ganar, pero siento que con todos los medios que hay, jugadas que se paran cuatro o cinco minutos, quiero que me expliquen por qué no se ha mirado esa jugada. Ni el árbitro ni los de arriba. No me lo acabo de explicar. Ojalá alguien me lo pueda contar”.

Diego Martínez: "El Cádiz sabe sobrevivir, como ya vimos en Bilbao con dos menos"

El entrenador del Granada lamentó que su equipo no resolviera en la primera parte. “Marcamos el gol y dimos dos palos”. El Granada no sentenció y luego tuvo que sufrir. “El gol les dio impulso. La segunda parte fue más igualada, ha habido situaciones para ellos y para nosotros. Me quedo con el esfuerzo del equipo

Hemos intentado ganar pero cuando no puede ser el empate está bien”. La acción de Foulquier sobre Perea que los locales reclamaron como penalti casi al final. “No he visto el vídeo. Nosotros nunca hemos entrado en lo del VAR, especificaron el funcionamiento a principios de campaña y punto. También podemos hablar de la segunda amarilla a Espino y de muchas cosas, pero no lo voy a hacer porque no soy árbitro y no debo valorar”. Siete puntos tras cuatro jornadas. “Por eso, en Primera, y por la clasificación para la Liga Europa creo que este equipo merece la enhorabuena y se merece el descanso”. Sensación agridulce. “En la primera parte fuimos mejores, pero el Cádiz es un equipo que sabe sobrevivir, como vimos en Bilbao, que con dos menos ganaron el partido. No hemos tenido la fortuna de haber acertado. Esto es Primera y ganar cuesta un mundo. Me quedo con lo positivo, que hemos intentado todo para ganar. Hemos acabado cansados y no queríamos que nos cogieran a la contra. No cometimos grandes errores y hasta el final tuvimos ocasiones para ganar, aunque ellos también, menos pero también”.