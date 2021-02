Negredo: "Algo nos han quitado"

El Cádiz CF recurre a sus futbolistas más experimentados en una semana complicada tras la tensión desatada después de los últimos arbitrajes sufridos por el equipo amarillo.

El miércoles habló a Juan Cala y el jueves 11 de febrero lo hizo Álvaro Negredo, quien pasó por la sala de prensa de la Ciudad de El Rosal después del entrenamiento.

Dificultad de la Liga: "Sabíamos que no iba a ser fácil, el equipo está concienciado de ello. Podía venir momento así, pero el equipo lo está intentando. Nos Nos hemos enfrentado últimamente a rivales que son superiores aunque el equipo no pierde la cara pese a los goles recibidos".

Tema arbitral: "Se ha hablado demasiado de ese tema. El club se ha pronunciado. Estamos a muerte con el club, que no ha falta el respeto a nadie. Tengo un grandísimo respeto por los árbitros, que hacen un trabajo difícil. A veces cuando te toca a ti te puedes enfadar más, pero a veces toca a favor y otra en contra. Hay que olvidarse de ese asunto porque tenemos partido. Si pensamos en otros temas será peor, hay que apartarlo desde ya".

Puntos de menos: "Algo nos han quitado, es cierto que ha habido jugadas muy claras. El otro día si te pones con el reglamento no se equivocan. La más dudosa es la expulsión de Marcos, mi mano es clara, pero también hubo una clara en Elche, a eso me refiero con quitarnos. La mano del defensa de la Real está pegada al cuerpo. Hay que dejar ese tema al margen, si queréis hablarlo con el presidente que va a entrar en la guerra, nosotros no es momento de entrar en ese juego".

Estado del equipo: "El equipo está bien, estamos mentalizados en seguir trabajando por los objetivos. El Athletic es un rival que está en una buena dinámica, cuando hemos estado acertados es difícil batirnos. Tenemos que jugar nuestras bazas, más que en el rival pensar en nosotros mismos. Cuando uno está preparado física y mentalmente salen mejor las cosas".

Su evolución en el equipo: "Al principio me costaba un poco más, nunca ha sido mi estilo pero el que quiere jugar aquí tiene que hacerlo. Vine con la mentalidad de ganarme un puesto, no lo tenia asegurado, ha sido mucho trabajo. La gasolina al principio iba a justa ahora mejor, más cómodo, espero seguir ayudando al equipo que es lo importante".

La Liga: "Los rivales nos conocen y buscan nuestros puntos débiles, y la calidad que tienen hace que cometamos errores. Jugando como en el primer tramo de la temporada perderemos pocos puntos y el equipo va a seguir trabajando. Todos cometemos errores y hay que convivir con ellos, saber levantarse y seguir luchando para corregir y que se olviden lo antes posible".

Su llegada al Cádiz CF: "No tenía que demostrar nada a nadie, sino demostrarme a mí que estaba al nivel que cuando me fui y que podía seguir compitiendo al máximo nivel".

Posibilidades: "Jugamos muy lejos de la portería pero sabemos que vamos a tener opciones, ha habido pocos partidos sin ocasión de gol. Si se cree en un sistema, en un bloque, en un trabajo, los resultados van a llegar. Es mentalizarse y creer, y yo creo desde el momento en el que llegué. Ojalá pueda seguir ayudando al equipo".

¿Hay tres equipos peores que el Cádiz CF?: "Yo no diría peores. Ahora nos está tocando jugar con rivales duros de la zona de arriba. Todos tendremos un calendario difícil, pero cuando vienen seguido los rivales fuertes puede que los resultados no acompañen. No se trata de peores, pero estamos mejor que muchos y eso es porque hemos hecho un gran trabajo durante al primera vuelta".

Pareja con Lozano en punta: "En los futbolístico bien y también en los personal. Hay una buena relación, es un chaval estupendo. No huno problema cuando llegué, nunca he sido egoísta a la hora de jugar, me adapté bien a él, es un jugador que combina bien, que se puede beneficiar de cosas mías y igual que yo beneficiarme de sus cualidades".