El Cádiz CF, pendiente de la situación de Bryan Gil

Se acaba una temporada, la 2021/22, empieza otra, la 2022/23, y en el periodo de transición entre la anterior y la siguiente los clubes se afanan en la tarea del diseño de sus plantillas. El Cádiz CF hará varias incorporaciones además de la ya anunciada de Awer Mabil.

Una de las incógnitas del verano, como el año pasado y el anterior, girará en torno al futuro de Bryan Gil. El barbateño llegó a estar en las quinielas para unirse al Cádiz CF en alguna ocasión, pero nunca llegó a vestir de amarillo. Tras el ascenso a Primera, surgió esa opción que fue descartada por Álvaro Cervera cuando el Sevilla ofreció la cesión del jugador.

El extremo acabó cedido en el Eibar en el ejercicio 2020/21 y pese al descenso del cuadro vasco fue el futbolista más destacado. En el verano del inicio de curso 2021/22, de nuevo sonó la posibilidad de que Bryan Gil recalase en el Cádiz CF, pero el Sevilla lo traspasó al Tottenham por 25 millones euros más Erik Lamela.

El gaditano no gozó de muchas oportunidades en el conjunto inglés que entrena el italiano Antonio Conte y en el mercado de invierno salió cedido al Valencia. En el equipo che sí tuvo protagonismo a las órdenes de José Bordalás. Jugó 17 partidos oficiales (12 como titular) y acumuló más de 1.000 aunque fue de más a menos. De hecho, fue suplente en la final de la Copa del Rey frente al Betis (saltó al césped en el minuto 84).

Bryan Gil regresa al equipo de la Premier League, con el que tiene cuatro años más de contrato (hasta el 30 de junio de 2026). Empezará la pretemporada en Londres y a lo largo del verano sabrá si su club cuenta o no con él para la próxima temporada.

En el caso de que el Tottenham le vuelva a abrir la puerta, el extremo tendrá que buscar un nuevo destino. Ofertas no le van a faltar. A su indudable capacidad se une su condición de sub'23 (tiene 21 años) para lo cual el equipo que le quiera no está obligado a reserva una ficha profesional.

El Valencia querría volver a contar con el jugador, pero no es el único equipo interesado. En el Cádiz CF no pierden de vista la situación de Bryan Gil. Ahora mismo es imposible ir a por él, pero si se pone a tiro durante el mercado (más bien en la última quincena de agosto) es una opción no descartada siempre que encajen las piezas, es decir, que exista el deseo por parte del futbolista y de su club de origen y que además el Cádiz CF pueda obtener la cesión en unas condiciones económicas óptimas. Y que por entonces haya hueco en la banda izquierda.