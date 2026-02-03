Cavada hace balance del Plan Salto en San Fernando: 24 proyectos y 50 millones de inversiones en marcha

En torno a 50 millones de euros repartidos entre las inversiones "estratégicas" que el gobierno municipal aglutina bajo el paraguas del llamado Plan Salto -que la alcaldesa, Patricia Cavada, presentó en el pasado mes de julio- están ya "en ejecución, adjudicación o en fases muy avanzadas de tramitación", según el balance que ha realizado el gobierno municipal.

El Plan Salto, estrategia que reordena la acción política y las obras planteadas de cara a la segunda mitad del mandato, supera los 70 millones de euros, según la cifra aportada en su momento.

Concretamente, según ha explicado el ejecutivo en una nota, el Plan Salto ha impulsado ya 24 proyectos del total de la planificación prevista. Dichos proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollos: cinco de ellos están ya en ejecución; cinco han sido adjudicados y formalizados sus contratos y se encuentran pendientes del inicio de las obras; nueve están en proceso de adjudicación en distintas fases, bien con propuestas de adjudicatario, en valoración de las ofertas o en plazo de presentación de las propuestas por las empresas; y otros cinco ya tienen los proyectos y propuestas de contratación pendientes de determinada documentación puramente administrativa para su licitación y publicación en la plataforma de contratación pública.

Proyectos en ejecución

Entre las actuaciones que ya se están ejecutando destacan proyectos de gran calado "que están llamados a cambiar de manera significativa la fisonomía y el uso de importantes espacios de la ciudad". Es el caso del Parque de La Magdalena, con una inversión de 12,1 millones de euros, "que se convertirá en uno de los mayores espacios verdes y de ocio de San Fernando, integrando naturaleza, zonas deportivas, áreas infantiles y espacios para el disfrute ciudadano". Unas obras que continúan "a buen ritmo" -señala el equipo de gobierno- y donde ya se está levantando la estructura de lo que será el espacio El Astillero, inspirada en la industria naval.

A esta actuación se suma la segunda fase de Pery Junquera, con una inversión de 1,7 millones de euros, "orientada a completar la regeneración urbana de este entorno y a mejorar sus infraestructuras y accesos".

Regresan las obras a La Magdalena en San Fernando / D.C.

También se encuentra en marcha la transformación, mejora y embellecimiento del paseo peatonal de la Almadraba, "una actuación estratégica que persigue la recuperación y puesta en valor de este enclave natural y su integración en la trama urbana", con una inversión de 765.540 euros, así como la construcción del nuevo estadio de atletismo, con una inversión de más de 4 millones de euros.

No podemos olvidar la avanzada ejecución de la mayor promoción de vivienda en alquiler publica promovida por un Ayuntamiento en la provincia, 81 viviendas en alquiler que dará respuesta a una parte importante de la población y cuya finalización está prevista en los próximos meses con una inversión total de más de 9 millones de euros", prosigue la nota del equipo de gobierno.

Proyectos que en breve iniciarán su ejecución

En relación con los proyectos ya adjudicados pero pendientes del inicio de las obras, la alcaldesa ha explicado que en algunos casos se está a la espera de completar trámites previos, como estudios arqueológicos, planes de seguridad y salud, documentación relativa a lo laboral, o ajustes técnicos necesarios para garantizar una correcta ejecución entre los redactores del proyecto, la empresa constructora y el equipo que asume la dirección técnica de las obras. "Esto último es algo habitual, se realiza siempre antes del inicio para que todas las partes puedan analizar y ponen en común cada detalle para comenzar la obra con mayores garantías de ejecución sin incidencias", señala la regidora.

En este grupo se encuentran actuaciones como la mejora del Edificio Náutico de Gallineras, con un presupuesto de 1,4 millones de euros; la construcción la nueva y demandada Piscina de Verano en Ronda del Estero, con una inversión de más de 2,7 millones, de la que precisamente este martes -ha anunciado Cavada- "se ha firmado y aprobado el plan de seguridad y salud de la obra".

También concluyéndose la ejecución en las instalaciones de la empresa adjudicataria de las nuevas marquesinas para el transporte público urbano, y que se instalarán en la ciudad "en los próximos días" con una inversión de 800.000 euros, "que mejorará la accesibilidad, la comodidad y la imagen del servicio de autobuses". Esta actuación contempla actuaciones en la vía pública, en todo el entorno de este nuevo elemento urbano para adaptar el espacio y garantizar su accesibilidad.

Asimismo, se incluyen en este apartado la renovación del césped del campo de hockey y la mejora del césped del campo de fútbol número uno de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, ambas actuaciones pendientes de la formalización de los contratos pendientes de los plazos que establece la normativa de recursos que puedan interponerse.

"Sobre estos el equipo de deportes está trabajando para su mejor planificación, atendiendo a que alterará significativamente la práctica deportiva en la ciudad. Estas actuaciones, contribuirán a elevar la calidad de las instalaciones deportivas municipales y a facilitar su uso por parte de clubes y deportistas. Una inversión total que ronda los 500.000 euros", ha recordado.

Proyectos en fase de adjudicación

Por otro lado, se encuentran en proceso de adjudicación con propuestas a empresas concretas a las que se les ha requerido documentación para su adjudicación definitiva en los próximos días, proyectos que tienen un marcado carácter urbano y social, como la remodelación de la avenida Duque de Arcos, con una inversión de 1,2 millones de euros, una actuación clave para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la imagen de uno de los principales ejes de la ciudad.

De igual forma, el nuevo parque junto al puente de la Casería, callejón del Pino, con un presupuesto que ronda los 330.000 euros, que incrementará las zonas verdes en este entorno; y la adecuación del Convento de Capuchinas, con una inversión de 350.000 euros, "orientada a la recuperación de un edificio histórico para nuevos usos ciudadanos y culturales".

En este mismo bloque se sitúa la redacción del proyecto del bulevar de Reyes Católicos "una actuación que permitirá planificar la transformación de este eje urbano en un espacio pensando en las personas, accesible y adaptado a las necesidades actuales que permita asimismo generar una mayor conectividad, pero a su vez dinamización económica del ámbito". Cuenta con un presupuesto para la contratación de estos servicios especializados de 88.000 euros.

Valoración de ofertas

De forma paralela, los equipos técnicos designados, se encuentra valorando las ofertas presentadas para proyectos de gran impacto, como el nuevo estadio de fútbol de Bahía Sur, con un presupuesto de 14 millones de euros, así como para el parque infantil de La Magdalena, con una inversión de cercana a los 900.000 euros, y el mobiliario urbano asociado a este espacio, de bancos, papeleras y luminarias.

En fase de recepción de ofertas, una vez insertados en la plataforma de contratación del Estado, se encuentran la rehabilitación de la Casa Lazaga, con una inversión de 4,2 millones de euros, destinada a la recuperación patrimonial del edificio, y el nuevo cerramiento perimetral del Parque del Oeste, con un presupuesto de 1,7 millones de euros ya que el actual, según la alcaldesa, "no está a la altura de la calidad del parque ni de la identidad urbana de la ciudad", por lo que se hace necesaria una renovación integral que ponga en valor este espacio verde emblemático.

Proyectos ya listos para su licitación

Finalmente, entre los proyectos que se encuentran en trámites administrativos previos a su publicación en la Plataforma de Contratación se incluyen actuaciones de gran relevancia para el futuro de la ciudad, como la renovación integral del alumbrado público urbano exterior, que ya fue tratado el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local y pendiente de la convocatoria de comisión informativa. La inversión, en este caso, alcanza los 14 millones de euros, "lo que supondrá un avance significativo en eficiencia energética y sostenibilidad con un ahorro de consumo de hasta un 65 % y un importante ahorro económico en la factura eléctrica municipal".

También se halla en fase en trámites el contrato que permitirá contratar los servicios a un equipo técnico especializado que diseñe el proyecto para la transformación histórico y singular edificio del antiguo Cine Alameda adquirido por el Ayuntamiento como auditorio y espacio cultural; la redacción del proyecto de la Piscina Cubierta que vendrá a dotar a San Fernando de una tercera piscina pública municipal, una infraestructura largamente demandada no solo por el Club Natación San Fernando y sus integrantes, también por gran parte de la ciudadanía que en la ciudad practica este deporte.

De igual forma, la instalación de una nueva zona infantil con nuevas zonas de juego, columpios, y equipamiento complementario en la Plaza de las Alegrías, "una de las zonas más dinámicas un núcleo claro de centralidad urbana en nuestra ciudad"; y la remodelación de la calle Bonifaz, "orientada a mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio urbano sin olvidar la importancia de la inclusión en el proyecto de la sustitución de toda la red de canalizaciones, una vez concluida la reforma integral de la Plaza del Mentidero en los compromisos asumidos con la entidad vecinal del barrio y federación de vecinos".

"El Plan Salto no es solo un conjunto de obras, sino una estrategia de ciudad que mira al futuro y que está transformando San Fernando de manera real y tangible. Hablamos de una inversión de gran calado que genera empleo, dinamiza la economía local y construye una ciudad más moderna, sostenible y cohesionada", ha valorado Cavada.