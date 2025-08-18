Adjudicadas las obras para construir la piscina de verano en la Ronda del Estero de San Fernando

“¡Buenas noticias! Puedo deciros que hace apenas unos minutos se han adjudicado las obras de la nueva piscina de verano de Ronda del Estero, unas instalaciones muy necesarias que perdimos en San Fernando y que ahora recuperamos”, así ha celebrado en sus redes sociales la adjudicación de esta esperada actuación la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada.

Lo cierto es que la semana comenzaba con muy bien pie, con la formalización del contrato para estos trabajos con la empresa Jocon Infraestructura SL por importe de 2.267.758, 34 euros más IVA. La mesa de contratación ha comprobado este lunes que la mercantil, la mejor valorada de entre las tres que presentaron sus correspondientes propuestas, había subsanado correctamente la documentación de esta adjudicación. Una vez se inicien las obras, éstas contarán con un plazo de ejecución de nueve meses.

Hay que recordar que las futuras instalaciones, que realmente comprenden un complejo de piscinas, se harán realidad sobre una parcela municipal de 13.984 metros cuadrados de situada en la Ronda del Estero, entre la calle Alsedo y la avenida Manuel de Falla. Este solar actualmente es utilizado como bolsa de aparcamiento por los vecinos del entorno.

Sin duda este nuevo y demandado equipamiento gozará de una gran acogida por parte de las familias de San Fernando, que echa en falta un espacio de ocio de estas características en el que refrescarse cuando el Levante hace imposible disfrutar de la playa de Camposoto. Además, la piscina de Ronda del Estero supondrá un buen plan alternativo ante situaciones como la vivida el pasado domingo, en la que la Policía Local tuvo que cortar el acceso de vehículos a Camposoto al completarse el aforo de sus bolsas de aparcamiento.

Por otro lado, haciendo realidad la piscina de verano de Ronda del Estero, Patricia Cavada también cumple una de sus grandes promesas electorales, ya que este proyecto se encontraba entre las propuestas más atractivas de su programa. Hay que tener en cuenta que San Fernando lleva 22 años sin contar con una piscina de verano municipal, ya que la anterior, situada en el entorno del parque Almirante Laulhé, cerró sus puertas en junio de 2003 al quedar obsoletas y tras emitirse un estudio técnico que desautorizaba su uso.

Otra recreación virtual de estas esperadas instalaciones. / Ayuntamiento de San Fernando

Las instalaciones, al detalle

El proyecto prevé siete zonas fundamentales que sumarán algo más de 7.000 metros cuadrados. Habrá un área de acceso y vestuarios donde se ubicará el control de acceso, la administración, los vestuarios y los aseos masculinos y femeninos.

También se dispondrá de un área de personal, en la que se ubicarán los vestuarios y aseos de personal y monitores, el almacén de material deportivo, así como otros programas asociados.

Además, habrá un área de instalaciones, que se ubicará en una zona centrada del complejo y de fácil acceso para el mantenimiento. Tampoco faltará un área de restauración y terraza y una zona de sombra y de pérgolas.

Por su parte, en la zona de baño, que incluye las piscinas al aire libre y zonas de tumbonas y solárium, habrá una piscina para adultos, una piscina juvenil y otra infantil, con zona de chapoteo y juegos de agua.

La zona deportiva y cultural contará con un área destinada a otras actividades complementarias al baño, como son las actividades deportivas, culturales y de animación infantil.

Se dotará al complejo de miradores y el acceso a los vasos de las piscinas prescindirá de escalones y optará por un desnivel progresivo para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida.