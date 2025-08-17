La Policía Local corta el acceso de vehículos a la Playa de Camposoto de San Fernando al completarse el aforo del aparcamientos

De momento, los únicos vehículos que pueden acceder son los del transporte público y las personas con movilidad reducida, aunque se irá recobrando la normalidad conforme se descongestionen las zonas de aparcamiento

La Junta y el Ayuntamiento de San Fernando llegan a un acuerdo para la gestión de la Playa de Camposoto

Los agentes de la Policía Local, impidiendo el paso de vehículos a la playa.
Los agentes de la Policía Local, impidiendo el paso de vehículos a la playa. / D.C.

Con este insoportable calor han sido muchos los que han elegido la playa de Camposoto para darse un chapuzón y refrescarse un domingo más en compañía de amigos y familiares. De hecho, antes de que el reloj marcase el mediodía efectivos de la Policía Local cortaban el acceso de vehículos a la playa isleña al completar su aforo todas las bolsas de aparcamiento de la misma.

De momento, los únicos vehículos que pueden acceder son los del transporte público y aquellos que utilizan personas con discapacidad o movilidad reducida. La Policía Local irá restableciendo el acceso de vehículos una vez las bolsas de aparcamiento vayan descongestionándose.

También te puede interesar

Lo último

stats