La Policía Local corta el acceso de vehículos a la Playa de Camposoto de San Fernando al completarse el aforo del aparcamientos

Con este insoportable calor han sido muchos los que han elegido la playa de Camposoto para darse un chapuzón y refrescarse un domingo más en compañía de amigos y familiares. De hecho, antes de que el reloj marcase el mediodía efectivos de la Policía Local cortaban el acceso de vehículos a la playa isleña al completar su aforo todas las bolsas de aparcamiento de la misma.

De momento, los únicos vehículos que pueden acceder son los del transporte público y aquellos que utilizan personas con discapacidad o movilidad reducida. La Policía Local irá restableciendo el acceso de vehículos una vez las bolsas de aparcamiento vayan descongestionándose.